Strzały w Przemyślu. 75-latek zaatakował z zazdrości. Obezwładniła go prokuratorka

Krystian Pietruś to policjant na medal. Po służbie jest kulturystą

Motopasterka 2024 w Sanoku

To była prawdziwa uczta dla oka, bo Motopasterka 2024 w Sanoku znowu przyciągnęła tłumy. Idea organizowanej po raz siódmy imprezy sprowadza się do przyozdobienia swojego samochodu z zachowaniem świątecznego klimatu. W związku z tym na placu przed Kuaflandem przy ul. Królowej Bony pojawiło się wiele aut, do których przyczepiono święcące lamki i inne rzeczy, którymi miały się wyróżniać nocą.

Jeden z użytkowników pochwalił się w rozmowie z reporterem Radia Eska, że do przyozdobienia swojego pojazdu zużył 200 m lampek z dwoma tysiącami ledów. Jakby tego było mało, na dachu samochodu postawił ok. 2-metrową choinkę, więc ma duże szanse, by wygrać konkurs Night Racing Bieszczady na najpiękniejszy pojazd tegorocznej edycji Motopasterki w Sanoku. Na swoich faworytów można głosować za pośrednictwem profilu instagramowego organizacji.