Shakira znowu zakochana! "To o 16 lat młodszy gwiazdor serialu"

Shakira to jedna z największych gwiazd piosenki od wielu lat. Jest symbolem seksu, a jej taniec, w którym wywija zmysłowo biodrami, nie pozostawia obojętnym wielu mężczyzn. Mimo to gwiazda nie miała dotąd szczęścia w miłości. Media rozpisywały się nie tak dawno o rozstaniu Shakiry z wieloletnim partnerem, piłkarzem Pique, który zostawił ją dla młodszej kobiety. Teraz jednak Entertainment Tonight donosi o tym, że piosenkarka z Kolumbii zaczęła znów randkować! Shakira podobno spotyka się z młodszym o 16 lat aktorem. Najpierw zagrała z gwiazdorem "Emily w Paryżu" Lucienem Laviscountem (31 l.) w gorącym teledysku do piosenki "Punteria", a teraz są widywani na randkach. Dopiero co gruchali jak dwa gołąbki w Nowym Jorku! Para oficjalnie nie potwierdza jeszcze związku, ale fani Shakiry już szaleją ze szczęścia i życzą jej wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

Shakira i Gerard Pique. Historia dramatycznego rozstania

Latem zeszłego roku okazało się, że związek Shakiry (47 l.) i piłkarza Gerarda Pique (35 l.) to już przeszłość. Plotkom o zdradach sportowca nie było końca. Miał zdradzać piosenkarkę przykładowo z matką kolegi z drużyny. Szybko jednak w tych plotkach wysunęła się na prowadzenie pewna nieznana dotąd nikomu 23-latka. Niejaka Clara Chia Marti, młoda specjalistka do spraw public relations, pracowała dla Pique i najwyraźniej postanowili wkrótce połączyć pracę z przyjemnością. Pique publicznie przyznał, że spotyka się z 23-letnią Clarą, a Shakira poszła w odstawkę. Piosenkarka udzieliła wywiadu magazynowi "Elle". Tak mówiła o rozstaniu: "To najmroczniejsza godzina mojego życia. Mogę powiedzieć tylko tyle, że poświęciłam wszystko dla tego związku i tej rodziny. Jedno z nas musiało ponieść ofiarę. I ja to zrobiłam. Zawiesiłam karierę na kołku i wyjechałam do Hiszpanii, żeby go wspierać, by mógł grać w piłkę i wygrywać tytuły. To było poświęcenie z miłości. To było wielkie rozczarowanie patrzeć, jak coś, co miałam za święte i wyjątkowe, czyli mój związek, staje się czymś zwulgaryzowanym i tanim w mediach".

