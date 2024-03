Wrzucam 1 łyżeczkę do wazonu z ciętymi tulipanami. Zastrzyk energii dla kwiatów, dzięki któremu postoją o wiele dłużej. Domowa odżywka do ciętych tulipanów

Wkładam do pojemnika i potrząsam. Prosty sposób na to, jak szybko obrać jajka

Mieszam 1 łyżeczkę z wodą i wstawiam tulipany. Domowa odżywka, dzięki której kwiaty cięte stoją dłużej

O kwiaty cięte należy dbać. Nie wystarczy ich jednie wstawić do wazonu i zapomnieć. Woda w wazonie powinna być regularnie wymieniana. W stojącej wodzie mogą rozwijać się bakterie oraz grzyby. Istnieje wiele domowych sposobów, które pomagają przedłużyć żywotność kwiatów ciętych. Wiosną najchętniej do wazonów wstawiamy tulipany. To piękne i delikatne kwiaty, które ozdobią każdy wielkanocny stół. Aby tulipany w wazonie stały dłużej warto dodać do wody 1 łyżeczkę cukru. Zahamuje on rozwój bakterii oraz pleśni w wodzie. Innym sposobem jest wrzucenie do wazonu miedzianej monety. Sprawi ona, że woda będzie bardziej zakwaszony, a tym samym kwiaty dłużej zachowają świeżość.

Jak dbać o cięte tulipany?

Tulipany to samotniki. Nie lubią towarzystwa innych kwiatów w jednym wazonie. Najlepiej sprawdzą się bukiety przygotowane tylko z tulipanów. Przed włożeniem kwiatów do wazonu pamiętaj, by skrócić łodygi o około 3 centymetry. Utnik łodygę pod kątem 45 stopni, dzięki temu zwiększysz powierzchnie absorbującą wodę. Tulipany powinny stać w dużych wazonach, w których mają sporą przestrzeń. Warto również pilnować, by liście tulipanów nie były zanurzone w wodzie. W takim przypadku mogą zacząć szybko gnić.

