Zanim włożę cięte róże do wazonu to zawsze robię z nimi to. Mieszam 1 łyżeczkę z wodą, a roże stoją dwa razy dłużej. Kwiaciarka zdradziła mi sposób na przedłużenie trwałości ciętych róż

Co zrobić, aby cięte róże stał dłużej?

Cięte kwiaty rewelacyjnie ozdabiają pomieszczenia i mogą być namiastką zbliżającej się wiosny. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że o kwiaty cięte należy odpowiednio dbać. Samo nalanie wody i włożenie ich do wazonu to stanowczo za mało. Pielęgnacja kwiatów ciętych sprawi, że będą one stały nawet dwa razy dłużej. Dostałaś piękny bukiet ciętych róż? Zanim włożysz je do wazonu to utnij pod kątem dolną część łodyg i liście. W ten sposób róże będą miały większą powierzchnię do poboru wody, a dolne liście nie będą gniły w wodzie powodując rozwój bakterii. Róże wkładaj zawsze do szklanych wazonów. Szkło nie wchodzi w reakcję chemiczną z wodą i odżywkami do kwiatów, dzięki czemu nie wpływa na pH mieszanki na róże.

Wsypuję 1 łyżeczkę do wody i mieszam. Domowa odżywka na cięte róże, dzięki której stoją dwa razy dłużej

Może nie zdajesz sobie sprawy, ale masz w kuchni jeden składnik, który rewelacyjnie sprawdzi się podczas pielęgnacji ciętych róż. Tym produktem jest cukier. Wymieszaj 1 łyżeczkę cukru z wodą i włóż do niej róże. Taką odżywkę wymieniaj codziennie. Cukier to jeden z głównych komponentów przedłużających trwałość ciętych róż. Kwiaty pobierają go z wody i włączają do swojego metabolizmu. Dodatkowo cukier zwiększa zdolność komórek do absorbowania wody.