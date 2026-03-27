Włóż to do doniczki z skrzydłokwiatem. Liście natychmiastowo przestaną żółknąć, a skrzydłokwiat pokryje się białymi kwiatami. Organiczne nawożenie kwiatów doniczkowych

Karolina Piątkowska
2026-03-27 13:53

Naturalny nawóz do skrzydłokwiatu. Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia. Wszystko wokół kwitnie i pięknie pachnie. To właśnie o tej porze roku zaczyna się nawożenie roślin w ogrodzie. Warto również pamiętać o kwiatach doniczkowych. One także potrzebują solidnej dawki nawozów. Jednym z najpiękniejszych kwiatów doniczkowych w moim domu jest skrzydłokwiat. Odkąd zaczęłam wkładać do doniczki tą jedną rzecz to kwiat rośnie jak na drożdżach. Jego liście oraz kwiaty nigdy nie były mocniejsze.

Skrzydłokwiat żółknie, gdy źle go podlewasz

  • Skrzydłokwiat to popularna roślina doniczkowa, ceniona za swoje właściwości oczyszczające powietrze i piękne, orientalne kwiaty.
  • Dla optymalnego wzrostu i kwitnienia skrzydłokwiat wymaga odpowiedniego nawożenia, które można zapewnić domowymi sposobami.
  • Poznaj prosty trik z użyciem skórek bananów, by dostarczyć skrzydłokwiatowi niezbędnych składników odżywczych i cieszyć się jego bujnym kwitnieniem.
  • Odkryj, jak prawidłowo pielęgnować skrzydłokwiat, by kwitł przez cały rok!

Włóż do doniczki ze skrzydłokwiatem i przysyp ziemią. Uwolni cenne substancje odżywcze

Dla wielu osób skrzydłokwiat to niezbędny kwiat doniczkowy. Słynie on przede wszystkim ze swoim właściwości oczyszczających powietrze. Świetnie absorbuje on z powietrze alkohole, benzen i formaldehyd, a dodatkowo niweluje smog. Badania przeprowadzone przez NASA wykazały, że skrzydłokwiat może usuwać z powietrza nawet czas! Kwiat ten jest bardzo często polecany mieszkańcom dużych miast, a także jako roślina do sypialni lub pokoju dziecięcego. Skrzydłokwiat to także przepiękne, orientalne kwiaty. Roślina ta kwitnie już od marca aż do września, a przy odpowiedniej pielęgnacji pokrywa się kwiatami także zimą.

Skrzydłokwiat lubi nawożenie. Stały dostęp do substancji odżywczych sprawia, że kwiat lepiej rośnie, a liście i łodygi stają się mocniejsze. Skrzydłokwiat nie wymaga dopalania kupnymi odżywkami. Z powodzeniem wystarczą domowe nawozy. Do nawożenia skrzydłokwiatu specjaliści polecają skórki po bananach. To bardzo prosty i szybki sposób na odżywienie roślin. Wystarczy, że przygotujesz skórki po 2 dużych bananach i pokroisz je na małe kawałeczki. Następnie wymieszaj je z ziemią doniczkową i gotowe. Skórki po bananach zawierają mnóstwo cennych witamin oraz minerałów. W ogrodnictwie cenione są przede wszystkim z uwagi na zawartość potasu oraz fosforu. Oba te składniki bezpośrednio wpływają na wzrost oraz kwitnienie roślin. Są niezbędne w okresie wegetacji. Dodatkowo uodparniają rośliny i poprawiają ich gospodarkę wodną.

Jak pielęgnować skrzydłokwiat na wiosnę?

Roślina ta nie ma wygórowanych wymagań. Warto jednak zadbać o prawidłowe stanowisko. Skrzydłokwiat najlepiej rośnie w miejscu z rozproszonym światłem. Jest ono niezbędne do jego prawidłowego wzrostu i kwitnienia. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą jednak popalić liście. Skrzydłokwiat wiosną i latem lubi ciepło i najlepiej mu będzie w temperaturze około 20 st. w dzień i nieco niższej w nocy. Zimą i wczesną wiosną należy pamiętać o regularnym zraszaniu jego liści. Roślina ta uwielbia wilgoć, a suche powietrze może okazać się dla niej niekorzystne. Skrzydłokwiat należy regularnie podlewać wodą. Najlepiej robić to, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce zaczyna robić się sucha.

