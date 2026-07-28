GZM stawia na żółty kolor tramwajów. Zmiany rozłożone na lata

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wprowadza kolejne innowacje w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Po wcześniejszym ujednoliceniu barw autobusów oraz wdrożeniu Metrorowerów, nadszedł czas na modernizację taboru tramwajowego. Pociągi Metrokolei również docelowo zyskają nową, zintegrowaną kolorystykę, dołączając do kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej.

Metropolia zaznacza, że nowe pojazdy opuszczą fabryki już w barwach GZM. Z kolei starsze wagony zyskają żółte poszycie podczas standardowych remontów i zaplanowanych modernizacji, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych. Proces ten, obejmujący przemalowanie blisko 280 maszyn, zaplanowano na najbliższe lata, a debiut pierwszego żółtego składu nastąpi w nadchodzącym miesiącu.

– Chcemy, by rozwiązanie, które sprawdziło się w przypadku autobusów i Metrorowerów, objęło teraz tramwaje, a w przyszłości również pociągi Metrokolei, tak, by pasażerowie – zarówno mieszkańcy naszego regionu, jak i odwiedzający nas goście – od razu wiedzieli, że wszystkie pojazdy w sieci GZM tworzą jeden system, w którym obowiązują te same bilety i zasady. To znacznie ułatwi orientację i przemieszczanie się po miastach i gminach Metropolii – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Spójny system GZM. Co poza kolorem zmieni się w tramwajach?

Odświeżeniu ulegnie nie tylko powłoka lakiernicza pojazdów. Zmodyfikowane zostaną również tablice i oznaczenia wewnątrz oraz na zewnątrz wagonów, dopasowując się do ogólnego standardu informacji pasażerskiej Transportu GZM. Działania te mają na celu usprawnienie i ułatwienie podróżowania pasażerom, integrując komunikację autobusową, tramwajową, rowery miejskie, a w dalszej perspektywie – kolej metropolitalną.

Przedstawiciele Tramwajów Śląskich zapewniają jednak, że tradycyjna czerwień nie zniknie bezpowrotnie. Zaplanowano zachowanie po jednym egzemplarzu z każdego modelu w klasycznych barwach, co ma uchronić ponad stuletnie dziedzictwo komunikacji tramwajowej w regionie.

– Rozumiemy, że zmiana koloru tramwajów może budzić emocje z powodu historycznego przywiązania do czerwieni. Dzisiaj jesteśmy jednak w procesie zmiany i coraz częściej myślimy o Metropolii jako o jednym organizmie. Wspólny kolor floty jest jednym z najbardziej widocznych symboli tej integracji, dlatego traktujemy tę zmianę jako naturalny etap rozwoju, a nie tylko decyzję estetyczną – podkreśla Krzysztof Mikuła, prezes Tramwajów Śląskich.

Najdłuższe linie tramwajowe w woj. śląskim:

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Dziedzictwo i nowoczesność. Jak Tramwaje Śląskie dbają o historię

Wprowadzenie nowych barw nie wymaże znaczenia śląskich tramwajów jako nieodłącznego elementu lokalnej tożsamości. Ich funkcjonowanie na obszarze obecnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sięga ponad wieku wstecz. Przez dziesięciolecia charakterystyczne, czerwone składy trwale wpisały się w tkankę miejską, stanowiąc wizytówkę industrialnego rozwoju regionu, a następnie pełniąc funkcję kluczowego spoiwa łączącego okoliczne miasta i gminy. Dowodem troski o to dziedzictwo są pieczołowicie odnawiane, zabytkowe pojazdy przechowywane w zajezdniach.

Decyzja o wdrożeniu żółtych barw Transportu GZM stanowi ważny krok w kierunku stworzenia spójnej siatki połączeń, nie oznaczając przy tym rezygnacji z lokalnej historii. Przewoźnik i przedstawiciele Metropolii kładą silny nacisk na ochronę zabytkowego taboru oraz zachowanie tradycji, traktując je jako fundament nowoczesnej komunikacji publicznej w regionie.