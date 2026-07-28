Nie żyje była wiceminister zdrowia

W wieku 75 lat zmarła Anna Knysok – związana z Chorzowem działaczka opozycji antykomunistycznej, była posłanka oraz wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. Jako pełnomocniczka rządu ds. wdrożenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odegrała ważną rolę w przygotowaniu reformy służby zdrowia, która wprowadziła system kas chorych.

Informację o jej śmierci przekazali w mediach społecznościowych współpracownicy i osoby, które przez lata działały z nią w życiu publicznym, w tym chorzowski magistrat. Były minister zdrowia prof. Wojciech Maksymowicz wspominał Annę Knysok jako osobę pełną pogody ducha, niezwykle pracowitą i oddaną sprawom ochrony zdrowia. Podkreślił, że jej wiedza, determinacja i zaangażowanie miały ogromny wpływ na stworzenie nowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Wspomnieniami podzielił się również prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki. Przypomniał wieczór wyborczy 4 czerwca 1989 roku, kiedy Anna Knysok zdobyła mandat poselski. Jak zaznaczył, należała do grona osób, które przyczyniły się do upadku systemu komunistycznego i odzyskania przez Polskę wolności.

Hołd zmarłej oddali także przedstawiciele katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnieli jej działalność w opozycji antykomunistycznej oraz represje, jakich doświadczyła w okresie PRL. W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności za swoją działalność na rzecz niepodległej Polski.

Kim była Anna Knsyok?

Anna Knysok urodziła się 19 lipca 1951 roku w Chorzowie. Z wykształcenia była psycholożką i pielęgniarką. Do Solidarności wstąpiła w 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego angażowała się w kolportaż podziemnych wydawnictw, organizowała pomoc dla internowanych oraz ich rodzin, a w 1983 roku została aresztowana za działalność opozycyjną.

Po przemianach ustrojowych rozpoczęła działalność parlamentarną. W latach 1997–2001 pełniła funkcję wiceminister zdrowia, odpowiadając m.in. za wdrażanie reformy powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Po zakończeniu kariery politycznej kierowała chorzowskimi szpitalami miejskimi, pozostając aktywna w obszarze ochrony zdrowia.

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