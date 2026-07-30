Pogoda w Katowicach: 31 lipca - 2 sierpnia

Mieszkańcy Katowic w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego wachlarza letniej pogody. Początek, zwłaszcza piątek, przyniesie bardzo wysokie temperatury i dużo słońca. Niestety, z dnia na dzień aura będzie się pogarszać. Sobota przyniesie pierwsze sygnały zmiany, a niedziela upłynie już pod znakiem deszczu i niższych wartości na termometrach.

Gorący i słoneczny piątek

Weekend w Katowicach rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur. Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem, z termometrami wskazującymi w ciągu dnia nawet 34 stopnie Celsjusza. Noc również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 18°C. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie ciepła.

Sobota z niewielką zmianą

Drugi dzień weekendu wciąż będzie bardzo ciepły, choć już nie tak upalny jak piątek. Maksymalna temperatura w Katowicach sięgnie około 32 stopni. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza od poprzedniej – temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 21°C. Na niebie nadal będzie umiarkowane zachmurzenie i mogą pojawić się pierwsze, niewielkie opady deszczu. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 3 m/s.

Deszczowa i chłodniejsza niedziela

Niedziela przyniesie w Katowicach wyraźne załamanie pogody. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną na poziomie 28 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą około 19°C. Przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu, dlatego warto mieć przy sobie parasol. Wiatr ponownie osłabnie do prędkości około 2 m/s.

Jak zaplanować weekend w Katowicach?

Przy takiej prognozie warto dobrze rozplanować weekendowe aktywności. Piątkowy upał i brak deszczu to idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu, na przykład w parkach czy nad wodą. Sobota również sprzyja aktywnościom na zewnątrz, choć trzeba być gotowym na ewentualne, przelotne opady. Z kolei deszczowa i chłodniejsza niedziela może skłonić do zmiany planów i wybrania atrakcji pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather