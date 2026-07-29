Górnik miał ogromne wsparcie! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z meczu z Fenerbahce

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
eitor
2026-07-29 22:19

Na taki mecz fani Górnika Zabrze czekali latami. Na Górny Śląsk przyjechał gigant z Fenerbahce. Faworyci wygrali w Stambule tylko 1:0, więc sprawa awansu była otwarta. Zobaczcie zdjęcia kibiców z meczu Górnik - Fenerbahce i krótkie podsumowanie środowego spotkania na se.pl.

Gigant w Zabrzu! Zobacz zdjęcia z meczu Górnik - Fenerbahce

Po znakomitym sezonie 2025/26 Górnik Michala Gasparika został wicemistrzem Polski i triumfatorem Pucharu Polski. Jedną z nagród była konfrontacja w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z europejskim gigantem. Los przydzielił Zabrzanom tureckie Fenerbahce. Talisca, Fred i spółka byli faworytami dwumeczu, ale już mecz w Stambule (1:0 dla Turków) pokazał, że Górnik Zabrze tanio skóry nie sprzeda

Przed rewanżem "Górnicy" poprawili sobie humory wygraną w lidze. Przy Roosevelta poległ Śląsk Wrocław. Beniaminek prowadził 1:0 po golu Banaszaka, ale "swojak" Matsenki i trafienie Ikia Dimiego dały triumf gospodarzom. Powtórka takiego wyniku w środę oznaczałaby dogrywkę. 

Rewanż nie rozpoczął się jednak po myśli gospodarzy. Fenerbahce szybko objęło prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Andersona Taliscę, ale Górnik nie złożył broni. W końcówce pierwszej połowy przejął inicjatywę i tuż przed przerwą doprowadził do wyrównania za sprawą Michala Sacka, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym.

W pierwszej połowie goście szybko otworzyli wynik spotkania. Po faulu Sadilka na Skriniarze, arbiter poszedł do monitora i po analizie VAR podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Talisca.

Górnik wyglądał dobrze zwłaszcza przed przerwą. Efektem by tzw. gol do szatni. Zamieszanie w polu karnym Merta Gunoka wykorzystał Michal Sacek. Zabrzanie ponownie złapali kontakt w dwumeczu z Fenerbahce.

Początek drugiej połowy to znów odczuwalna przewaga gości, ale brakowało wykończenia akcji. Dwa strzały Talisci nie znalazły drogi do bramki. Górnik starał się przejąć inicjatywę, grał ambitnie, ale nie zdołał po raz drugi pokonać Gunoka.

Mecz zakończył się remisem 1:1. Górnik może odczuwać niedosyt, ale długimi fragmentami wyglądał dobrze na tle wyżej notowanego rywala. Kibice rzecz jasna docenili postawę swoich ulubieńców, którzy teraz spróbują powalczyć w eliminacjach Ligi Europy

  • Górnik Zabrze - Fenerbahce SK 1:1 (Sacek 45+10' - Talisca 12' k.)
  •  Wynik dwumeczu - 1:2
  • Awans Fenerbahce SK

W Zabrzu gospodarze mogli rzecz jasna liczyć na wsparcie Torcidy. Na trybunach zasiadło 28 499 kibiców. Polecamy zdjęcia z trybun autorstwa naszego współpracownika!

Polecany artykuł:

Faworyt nie zawiódł! Zdjęcia wspaniałych kibiców z meczu Górnik - Śląsk
Łukasz Milik (dyrektor Górnik Zabrze) dla „Super Expressu”
Kibice Górnika Zabrze wiwatują na trybunach stadionu. O meczu z Fenerbahce przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 100
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FENERBAHCE
GÓRNIK ZABRZE