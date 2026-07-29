Górnik miał ogromne wsparcie! Poszukaj się na zdjęciach kibiców z meczu z Fenerbahce

Gigant w Zabrzu! Zobacz zdjęcia z meczu Górnik - Fenerbahce

Po znakomitym sezonie 2025/26 Górnik Michala Gasparika został wicemistrzem Polski i triumfatorem Pucharu Polski. Jedną z nagród była konfrontacja w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z europejskim gigantem. Los przydzielił Zabrzanom tureckie Fenerbahce. Talisca, Fred i spółka byli faworytami dwumeczu, ale już mecz w Stambule (1:0 dla Turków) pokazał, że Górnik Zabrze tanio skóry nie sprzeda

Przed rewanżem "Górnicy" poprawili sobie humory wygraną w lidze. Przy Roosevelta poległ Śląsk Wrocław. Beniaminek prowadził 1:0 po golu Banaszaka, ale "swojak" Matsenki i trafienie Ikia Dimiego dały triumf gospodarzom. Powtórka takiego wyniku w środę oznaczałaby dogrywkę.

Rewanż nie rozpoczął się jednak po myśli gospodarzy. Fenerbahce szybko objęło prowadzenie po rzucie karnym wykorzystanym przez Andersona Taliscę, ale Górnik nie złożył broni. W końcówce pierwszej połowy przejął inicjatywę i tuż przed przerwą doprowadził do wyrównania za sprawą Michala Sacka, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym.

W pierwszej połowie goście szybko otworzyli wynik spotkania. Po faulu Sadilka na Skriniarze, arbiter poszedł do monitora i po analizie VAR podyktował rzut karny. Na gola zamienił go Talisca.

Górnik wyglądał dobrze zwłaszcza przed przerwą. Efektem by tzw. gol do szatni. Zamieszanie w polu karnym Merta Gunoka wykorzystał Michal Sacek. Zabrzanie ponownie złapali kontakt w dwumeczu z Fenerbahce.

Początek drugiej połowy to znów odczuwalna przewaga gości, ale brakowało wykończenia akcji. Dwa strzały Talisci nie znalazły drogi do bramki. Górnik starał się przejąć inicjatywę, grał ambitnie, ale nie zdołał po raz drugi pokonać Gunoka.

Mecz zakończył się remisem 1:1. Górnik może odczuwać niedosyt, ale długimi fragmentami wyglądał dobrze na tle wyżej notowanego rywala. Kibice rzecz jasna docenili postawę swoich ulubieńców, którzy teraz spróbują powalczyć w eliminacjach Ligi Europy

Górnik Zabrze - Fenerbahce SK 1:1 (Sacek 45+10' - Talisca 12' k.)

Wynik dwumeczu - 1:2

Awans Fenerbahce SK

W Zabrzu gospodarze mogli rzecz jasna liczyć na wsparcie Torcidy. Na trybunach zasiadło 28 499 kibiców. Polecamy zdjęcia z trybun autorstwa naszego współpracownika!

Łukasz Milik (dyrektor Górnik Zabrze) dla „Super Expressu”