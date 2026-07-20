Szokujące nagranie. Ukrainka pokazała samochód z ksenofobicznymi napisami. Mamy nowe informacje

Nagranie opublikował w serwisie X profil NEXTA.

Na samochodzie pojawiły się obraźliwe i ksenofobiczne napisy.

Nie wiadomo, kto zniszczył pojazd ani czy prowadzone jest postępowanie.

20-letni sprawca pobicia i ataku na tle rasistowskim w rękach Policji

„Welcome to Poland” i zniszczony samochód

Film opublikowany na platformie X przez profil NEXTA szybko zaczął zdobywać popularność. Na nagraniu kobieta przedstawiająca się jako Ukrainka pokazuje biały samochód typu sedan, który został pokryty napisami wykonanymi farbą.

- Welcome to Poland - mówi na początku nagrania, po czym obchodzi pojazd i pokazuje kolejne uszkodzenia.

Na karoserii widać wulgarne i obraźliwe hasła, w tym napisy wymierzone w narodowość właścicielki oraz wezwania, by opuściła Polskę.

Na informacje trzeba poczekać

Profil podał, że do zdarzenia doszło na terenie Warszawy. Nie wiadomo jednak, kiedy i gdzie dokładnie pojazd został pomazany ani kto stoi za tym zdarzeniem.

- Przesłaliśmy informację do wszystkich jednostek w Warszawie. Sprawdzamy, czy do którejś wpłynęło zawiadomienie o zniszczeniu takiego pojazdu - mówi se.pl mł.asp. Paweł Chmura z zespołu prasowego KSP. Do czasu uzyskania odpowiedzi policji nie można potwierdzić, gdzie doszło do zniszczenia pojazdu ani czy sprawą zajmują się śledczy.

Rośnie liczba zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści

Nagranie pojawiło się w czasie, gdy w mediach coraz częściej opisywane są przypadki agresji i wrogości wobec obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Według danych policji, na które powoływała się w ostatnich dniach „Rzeczpospolita”, w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano 180 zgłoszeń dotyczących podejrzeń przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców. To o ponad 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wielkie emocje wywołało zdarzenie z udziałem małoletniej Ukrainki, która została zaatakowana w autobusie przez dorosłego mężczyznę. Czytaj też: Szok, co spotkało 11-letnie Ukrainki po ataku w autobusie. Najpierw słowna napaść, a teraz to! Brak hamulców