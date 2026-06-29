21-latek podejrzany o zabójstwo próbował zwiać na Ukrainę! Policjanci schwytali go w ostatniej chwili

Zaginięcie 35-latka w okolicach Serocka

Zawiadomienie o zniknięciu 35-letniego obywatela Ukrainy wpłynęło do serockiego komisariatu w sobotę, 27 czerwca. W tej sprawie o pilną pomoc poprosiła policjantów siostra zaginionego mieszkańca powiatu serockiego. - Z informacji przekazanych przez siostrę zaginionego wynikało, że mężczyzna od czwartku nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze natychmiast podjęli intensywne czynności poszukiwawcze oraz operacyjne - poinformowała podkomisarz Agata Halicka reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Legionowie.

Śledczy szybko odkryli, że zaginiony w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Co więcej, wiele wskazywało na to, że związek ze zniknięciem 35-latka może mieć partner owej kobiety - 21-letni obywatel Ukrainy.

Mundurowi podczas prowadzonych działań wpadli na trop samochodu użytkowanego przez młodszego z cudzoziemców. - Weryfikując zebrane informacje, policjanci zlokalizowali pojazd, którym w ostatnich dniach poruszał się typowany 21-latek. Podczas szczegółowych oględzin samochodu, ujawniono brunatne ślady. Pojazd został zabezpieczony i przewieziony do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, gdzie poddano go dokładnym oględzinom - doprecyzowała podkomisarz Halicka.

Zatrzymanie 21-letniego Ukraińca na przejściu w Medyce

Sprawna współpraca mundurowych z Serocka oraz komend z Legionowa i Warszawy zakończyła się ujęciem młodego obywatela Ukrainy w Medyce. Podejrzany zamierzał przekroczyć granicę państwową i wrócić do swojej ojczyzny. Śledczy udaremnili mu ucieczkę tuż przed opuszczeniem terytorium Polski. Zatrzymanego obcokrajowca od razu przewieziono do legionowskiej komendy powiatowej.

Mundurowi oficjalnie potwierdzają ścisły związek prowadzonych działań ze zgonem 35-letniego Ukraińca. Całe postępowanie w sprawie tej zbrodni nadzoruje teraz bezpośrednio Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć