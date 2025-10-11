Ksiądz otwiera lokal w miejscu dawnej agencji towarzyskiej! Zobacz, co się tam teraz dzieje!

Ksiądz Rafał Główczyński w lipcu 2024 roku otworzył na stołecznych Bulwarach Wiślanych pierwszą klubokawiarnię bez cennika i alkoholu pod nazwą Cyrk Motyli. W związku z zamknięciem Cyrku Motyli na okres jesienno-zimowy wiele osób pytało go, czy planuje stworzyć w stolicy całoroczne miejsce spotkań. Duchowny nie ukrywa, że wybór lokalizacji był zaskakujący.

Ksiądz Główczyński przyznał, że kiedy pojawiła się szansa wynajęcia obiektu przy ulicy Żurawiej 22, nie wahał się ani chwili. Dopiero po rozpoczęciu remontu okazało się, że wcześniej pod tym adresem mieściła się agencja towarzyska, a przez ostatnie osiem lat − klub komediowy.

− Bardzo mnie to rozbawiło. Na Zachodzie jest taki trend, że kościoły są sprzedawane, a w opuszczonych świątyniach powstają kluby nocne. My ten trend odwracamy. Teraz w miejscu, gdzie dawniej był klub uciech cielesnych dla panów i gdzie działy się rzeczy niezbyt pobożne, my stworzymy klubokawiarnię ewangelizacyjną − stwierdził ks. Główczyński.

Bez alkoholu, z uśmiechem i potańcówką dla seniorów

Otwarcie klubokawiarni zaplanowano na sobotę (11 października) o godzinie 20. Podobnie jak w Cyrku Motyli nad Wisłą, w nowym lokalu nie będzie alkoholu i cennika. Za zamówione dania i napoje każdy zapłaci tyle, ile będzie mógł. Lokal będzie otwarty codziennie od godziny 12.

Każdy dzień tygodnia będzie miał swoją tematykę. Poniedziałki to „Dzień uśmiechu”, dedykowany rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami. W tym dniu jedyną akceptowaną walutą będą uśmiechy. We wtorki seniorzy będą mogli potańczyć, środy to dni integracji z meczami i filmami, czwartki poświęcone będą dyskusjom o wierze, piątki − występom i spotkaniom z ciekawymi ludźmi, a soboty − bezalkoholowym dyskotekom. Niedziele będą dniami dla rodzin z dziećmi.

Ksiądz szuka wsparcia na platformie dla dorosłych

Utrzymanie lokalu w centrum Warszawy wiąże się z wysokimi kosztami. Aby zachować model „bez cennika”, ks. Główczyński postanowił założyć konto na platformie, na której publikowane są m.in. treści erotyczne.

− Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań − wyjaśnił duchowny.

Ks. Główczyński podkreśla, że bliska jest mu idea docierania z Ewangelią do miejsc, które nie kojarzą się z Kościołem.

− Pan Jezus też chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek. Chodził do miejsc kojarzonych z grzechem, gdzie współcześni mu „porządni Żydzi” chodzić nie chcieli. Dlatego ja chcę, tak jak On, wchodzić w takie miejsca, które się kojarzą z grzechem, i tam o Nim mówić − dodał.

Na swoim koncie na platformie duchowny zamierza publikować codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń z Cyrku Motyli w Warszawie i Piastowie. Te same treści będą dostępne na kanale „Ksiądz z osiedla” na YouTube oraz w mediach społecznościowych.

