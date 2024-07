Znany ksiądz otworzył lokal w Warszawie. Impreza do późnej nocy. Byliśmy na miejscu

W ostatnią niedzielę (7 lipca) odbyło się huczne otwarcie klubokawiarni „Cyrk Motyli”. Lokal zlokalizowany jest tuż obok schodków przy Moście Poniatowskiego, przy Bulwarze Flotylli Wiślanej dz. 13/2.

Sama nazwa również nie jest przypadkowa. Jest inspirowana filmem Nicka Vujcica o tym samym tytule. Ksiądz Rafał Główczyński podkreśla, że misją tego miejsca jest "wydobywanie piękna i dobra z ludzi oraz wywoływanie uśmiechów na ich twarzach". Dodatkowo kawiarnia będzie lokalem bez alkoholu i telefonów komórkowych, co ma sprzyjać budowaniu autentycznych relacji międzyludzkich.

− Cieszę się, że zostałem zaproszony na takie fajne wydarzenie. To pierwsza taka sytuacja, że ksiądz otwiera knajpę w Warszawie. To nowa fala, i jestem przekonany, że to na tym się nie skończy. To są dopiero początki, które mogą zapoczątkować w przyszłości fajnymi inicjatywami − mówi nam Rafał Pocheć, z którym rozmawialiśmy podczas otwarcia.

Co się będzie działo w klubokawiarni "Księdza z Osiedla"?

Kawiarnia będzie oferować różnorodne wydarzenia przez cały tydzień:

Poniedziałek będzie dniem Eco: "jedzenie za śmieci" to inicjatywa skierowana do bezdomnych oraz dzieci i młodzieży biorących udział w akcjach "Lato w mieście". Każdy, kto pomoże w sprzątaniu brzegów Wisły, otrzyma posiłek.

We wtorki odbywać się będą dni imprez seniorów z "bandziorami". Organizowane będą "Bale Seniorów", na których partnerami do tańca będą osoby, które mają zasądzone prace społeczne.

Środa to dzień wychodzenia z domu. Integracyjne gry, planszówki, karaoke dla singli i osób chcących poznać nowych znajomych.

W czwartek ksiądz zaprasza na dzień otwartości, czyli rozmowy o duchowości dla wszystkich, bez względu na poglądy, płeć czy orientację.

Piątek to dzień sceny, czyli występy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Sobota będzie dniem bezalkoholowych imprez i koncertów.

Niedziela to dzień rodzin: animacje i warsztaty dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Wszystko za darmo.

Zapytaliśmy kapłana również o to, dlaczego zdecydował się nagrywać filmy na YouTube. Jego odpowiedź nas mocno zaskoczyła. − Ja do internetu nigdy się nie pchałem. Wszystko zaczęło się, jeszcze jak uczyłem w technikum. Moi uczniowie byli wyjątkowi. Szukałem dla nich rekolekcji wielkopostnych. Jedna z moich uczennic zaprosiła mnie do grupy na facebooku o nazwie: „jaka to wóda?”. Patrzę na tę nazwę i myślę: „idealne miejsce dla księdza”. Pomyślałem również, co to mówi o mojej uczennicy i co to mówi o mnie, skoro moja uczennica mnie tam zaprasza. Ale gdzie młodzi idą, tam również ja. Dołączyłem się do tej grupy i napisałem posta: „Szczęść Boże, jestem księdzem, nie jestem może ekspertem, jeżeli chodzi o chlanie wódy, ale gdyby ktoś chciał pogadać, albo chciałby, żeby ktoś się za niego pomodlił to dajcie znać”. Dostałem mnóstwo odpowiedzi. Potem poprosiłem ich o stworzenie wraz ze mną internetowych rekolekcji o nazwie: „jaka to wóda” i w taki sposób powstał również pierwszy film na YouTubie − usłyszeliśmy od popularnego „księdza z Osiedla”.

− Ojciec ks. Rafał Główczyński słowem i czynem pokazuje, jak żyć. Jednoczy ludzi nie tylko takich, których byli i są w kościele. Dzięki niemu ci, którzy w kościele nie byli nigdy – do niego przychodzą. Ksiądz zrobił niesamowitą rzecz. Stworzył w przeszłości dyskotekę, na którą przychodzili ludzie, którzy przez wiele lat nie widzieli na oczy księdza, którzy nie wierzyli w Boga, to właśnie dzięki niemu wrócili na dobrą drogę. Zaczęli normalne i zdrowie życie − opowiedział nam również podczas otwarcia Grzegorz Jędrzejczyk, który poznał duchownego na jednej z pielgrzymek na Jasną Górę.