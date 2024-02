„Ksiądz z osiedla” znowu zaskakuje. Tym razem zaprasza wiernych pod most

Okazuje się, że ks. Główczyński odprawia pod Mostem Świętokrzyskim drogę krzyżową. W każdy piątek o godz. 23 zaprasza wiernych do wspólnego nabożeństwa i modlitwy. Pierwsze spotkanie odbyło się już 16 lutego i zgromadziło kilkadziesiąt osób. - "W organizację drogi krzyżowej zaangażowana jest grupa piętnastu młodych świeckich osób - roboczo nazywamy się +ekipą spod mostu+. To te same osoby, z którymi od maja do października organizowałem w tym miejscu chrześcijańskie dyskoteki" – wyjaśnił z rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dlaczego organizuje tak ważne dla katolików wydarzenie pod mostem? - "Chcieliśmy przyjść z Jezusem tam, gdzie na co dzień mało kto o Bogu mówi, gdzie ludzie się po prostu bawią, spotykają, spędzają czas, ale czasem też grzeszą" – zaznaczył kapłan. "Ksiądz z osiedla" zaprasza do udziału wszystkich. Zapewnia, że nie trzeba być praktykującym chrześcijaninem ani osobą wierzącą. - "Nie trzeba być praktykującym katolikiem, nie trzeba nawet być wierzącym. Jeśli ktoś chce się pomodlić, ale z jakiś względów nie chce iść do kościoła, to miejsce jest dla niego. A jeśli ktoś po prostu potrzebuje rozmowy, to po zakończeniu nabożeństwa chętnie z nim pogadam, odpowiem na pytania" - zapewnił.

„Ksiądz z osiedla”. Kim jest ks. Rafał Główczyński?

Ksiądz Rafał Główczyński, to młody kapłan, który świetnie radzi sobie w sieci. Za pomocą portali społecznościowych takich, jak Facebook, TikTok czy Instagram stara się ewangelizować młodzież. Zasłynął szalonymi nagraniami, podczas których tańczy i śpiewa. - „Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne” – napisał o sobie ks. Główczyński.