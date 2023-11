Ksiądz pojechał prosto z mostu. Pokazał jak nie klękać w kościele. "Siema Boże"

„To Nowy Jork, a nie Warszawa”. Serce nam stanęło, kiedy zobaczyliśmy to zdjęcie. Jest niesamowite!

"Ksiądz z osiedla" uczy klękać. Filmik robi furorę w sieci

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński z parafii w Piastowie (pow. pruszkowski) znów zaskoczył. Na TiKToku opublikował krótki filmik, na którym zaprezentował kilka sposobów przyklęku przed ołtarzem w kościele. Nie ma co kryć - tak właśnie w świątyniach klękają wierni! Czy robią to dobrze? Niekoniecznie.

Filmik księdza na TikToku bije rekordy popularności. Duchowny prezentuje trzy nieprawidłowe sposoby przyklękania przed ołtarzem, które humorystycznie nazwał: "Z telemarkiem", "Szybko, żeby nie zasłaniać", i "Siema Boże".

Na koniec, pokazuje ten prawidłowy, który każdy katolik powinien wcielić w życie.

Kim jest "Ksiądz z osiedla"?

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński jest katechetą z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie (pow. pruszkowski). Duchowny wychował się na warszawskim osiedlu, a w swojej posłudze stawia na dotarcie do młodych ludzi. Jego filmiki publikowane w mediach społecznościowych zyskują coraz większą popularność. Duchowny na nich tańczy, odpowiada na pytania i komentuje bieżące sprawy, którymi żyje społeczeństwo.

"Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne" - opisuje siebie na kanale na YouTube.

Sonda Jak przyklękasz przed ołtarzem w kościele? Z telemarkiem Szybko, żeby nie zasłaniać Siema Boże Prawidłowo W ogóle nie przyklękam