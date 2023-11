Tyle naprawdę zarabiają księża w Polsce. Proboszcz ujawnia: 20 proc. do podziału

Zarobki księży 2023. Proboszcz z Warszawy zdradza szczegóły

O zarobkach księży zbyt często się nie mówi. A jeśli już porusza się ten temat, to często opiera się on na przede wszystkim na snuciu domysłów i zasłyszanych pogłoskach. Nic dziwnego. Temat ten wciąż jest uważany za tabu i za każdym razem wzbudza niemałe kontrowersje.

Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Warszawie ks. Leszek Slipek w szczerej rozmowie w "Tygodniku Powszechnym" opowiedział o zarobkach księży. Duchowny zaznaczył, że zarobki kapłanów są zależne od kilku czynników, m.in. od wielkości miasta i parafii, w jakiej pełnią posługę. Pod uwagę trzeba wziąć również to, że duchowni sami opłacają m.in. składki emerytalne i muszą też opłacić np. gospodynię i pracowników zakrystii (około 10 tys. zł za miesiąc).

Do czynników wpływających na wysokość "wypłaty" księdza należy doliczyć również:

liczbę osób uczęszczających na msze święte

liczbę ślubów, chrztów, pogrzebów czy komunii świętych

"ofiary" za posługę dawane w kopertach

pełnienie funkcji katechety w szkole

Ile zarabiają księżą w Polsce w 2023 roku?

Z rozmowy z księdzem proboszczem w "Tygodniku Powszechnym" wynika, że ksiądz może zarabiać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych! Kapłani mają bowiem wiele możliwości dorobienia do swojej pensji.

Jak stwierdził ks. Slipek, dochód z tacy w zależności od parafii może wynosić nawet 18 tys. zł miesięcznie! Księża dorabiają także na "wspominkach związanych z modlitwą za zmarłych", za które dostają "ze 2 tys. zł". Również datki od wiernych zbierane podczas tzw. kolędy potrafią przynieść ogromny zysk. Księża mają wówczas do podziału 20 proc. od zebranej kwoty. Oznacza to, że jeśli uda się wszystkim duchownym z parafii uzbierać np. 20 tys. złotych, to do ich podziału jest 4 tys. złotych.

Jak wyglądają zarobki na poszczególnych stanowiskach wśród duchownych? Ile dokładnie zarabiają księża w Polsce w 2023 roku? Szczegóły w poniższej galerii!