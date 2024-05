Nowe linie autobusowe i tramwajowe w Warszawie. ZTM podał trasy

Od 1 maja do 22 września mieszkańcy i turyści będą mieli okazję odkryć uroki stolicy dzięki dwom liniom turystycznym obsługiwanych przez zabytkowe pojazdy. Chodzi o tramwaj linii 36 oraz autobus linii 100.

Na warszawskie ulice wyjechały tajemnicze pojazdy

Trasa linii 36 obejmuje malownicze miejsca. Wasza podróż rozpocznie się na Placu Narutowicza, a następnie prowadząc przez ulice Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, Plac Politechniki, Plac Zbawiciela, Marszałkowską, Plac Konstytucji, Plac Bankowy, Andersa, Mickiewicza, Plac Wilsona, Słowackiego, kończąc na stacji metra Marymont. Linia będzie czynna w soboty, niedziele, święta oraz dodatkowo 31 maja. Od 22 czerwca do 1 września będzie kursować codziennie.

Trasa linii 100 oferuje niezwykłą podróż od Dworca Centralnego 22, przez ulice Emilii Plater, Świętokrzyską, Prostą, Towarową, Okopową, Anielewicza, Świętojerską, Bonifraterską, Konwiktorską, Sanguszków, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Nowy Zjazd, Most Śląsko-Dąbrowski, aż do Alei Solidarności, Targowej, Ratuszowej, a potem ulicami Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, Most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego, Książęcą, Plac Trzech Krzyży, Aleją Ujazdowską, Bagatela, Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, Plac Zbawiciela, Plac Konstytucji, Marszałkowską, Aleją Jerozolimskie, Aleją Jana Pawła II, aż z powrotem do Dworca Centralnego. Linia będzie kursować w soboty, niedziele, święta oraz dodatkowo 31 maja oraz 16 sierpnia.

Uruchomienie linii turystycznych 36 i 100 to nie tylko nowa atrakcja, ale także doskonała okazja dla mieszkańców, by poznać lub odnowić znajomość z urokami Warszawy, podróżując wyjątkowymi zabytkowymi pojazdami.

