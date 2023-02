Co on zrobił!?

Ksiądz z Osiedla szokuje. Pokazał, co ma w kopercie!

Nagranie młodego księdza robi furorę w sieci. Ksiądz z Osiedla, czyli Rafał Główczyński, to młody kapłan, który ma nieszablonowe podejście do wiernych. Jego nagrania w serwisie YouTube oglądają dziesiątki tysięcy osób. Kapłan nie boi poruszać się w swoich filmach tematów trudnych i kontrowersyjnych. Jego widzowie w ubiegłym roku mogli np. dowiedzieć się, ile ksiądz dostaje po kolędzie. Teraz temat koper powrócił. Ks. Rafał poruszył go jednak w dość nieoczekiwany sposób.

Na nagraniu zatytułowanym „Pokazujemy co dostaliśmy po kolędzie” widzimy, jak duchowny otwiera kopertę i wyciąga z niej… zapisaną kartkę. Widać na niej hasło „mała dziewczynka”. - Kobieta, która otworzyła drzwi, spytała swoją córkę: Powiedz księdzu co ty powiedziałaś, że kto to do nas dzisiaj przyjdzie? Mała dziewczynka odpowiedziała "Pan Jezus!". W czasie powtarzania, że księża idą tylko po kasę, usłyszeć od małego dziecka, że jak idzie ksiądz, to idzie Pan Jezus, było czymś naprawdę niesamowicie pozytywnym. Usłyszeć, że są tacy, którzy widzą w księżach to, kim oni zawsze chcieli być - wspomina Główczyński. Zamiast tematu pieniędzy, są więc pozytywne doświadczenia po tegorocznych spotkaniach w domach wiernych. Ksiądz Rafał zaprosił do akcji trzech innych młodych kapłanów. Ksiądz Marcin Borynia z Diecezji Kieleckiej, salwatorianin ks. Marek Sawicki i ks. Bogdan Kołodziejski też podzielili się swoimi wspomnieniami. - Bardzo przepraszam wszystkich zawiedzionych, że nie było nic o pieniądzach, ale w ostatnim czasie tyle się o tym gadało, że ten element można pominąć – powiedział na zakończenie Ksiądz z Osiedla.