Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli na Balu Seniora!

To on wygrał główną nagrodę w "Milionerach". Kim jest Mateusz Żaboklicki?

"Ksiądz z osiedla" zdradził, po co kobiety chodzą na pielgrzymki. Zaskakujący powód

Ks. Rafał Główczyński, znany na TikToku jako "ksiądz z osiedla" był gościem podcastu "Bez Tajemnic". W trakcie rozmowy został zapytany o swoje doświadczenia dotyczące pielgrzymek. Te są mocno zaskakujące. Okazuje się, że w pielgrzymkach uczestniczą głównie kobiety. Mają one powód, by uczestniczyć w takich wydarzeniach i to niekoniecznie związany z przeżyciami religijnymi. Chodzi o znalezienie męża!

- Pielgrzymka to jest taki babiniec, gdzie każda szuka męża. Chłopaków jest tam garstka. (...) Była modlitwa różańcowa, gdzie właśnie podawało się intencje. No tam było: "o dobrego męża", "o dobrego męża", "dobrego męża" - powiedział popularny w Internecie kapłan na kanale "Bez Tajemnic".

Ks. Główczyński opowiedział też o swoich relacjach z kobietami na pielgrzymkach. Z jego słów wynika, że nawet zwykła pomoc polegająca na poniesieniu plecaka była odbierana jako coś więcej. - Ja podchodzę do jakiejkolwiek dziewczyny i mówię: cześć, pomóc Ci nieść plecak? (...) W jej oczach było: rany, to ten. Poniżej dalsza część artykułu.

Nowe grzechy, z których MUSISZ się spowiadać!

„Ksiądz z osiedla”. Kim jest ks. Rafał Główczyński?

Ksiądz Rafał Główczyński, to młody kapłan, który świetnie radzi sobie w sieci. Za pomocą portali społecznościowych takich, jak Facebook, TikTok czy Instagram stara się ewangelizować młodzież. Zasłynął szalonymi nagraniami, podczas których tańczy i śpiewa. - „Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne” – napisał o sobie ks. Główczyński.

Sonda Czy byłeś/aś kiedyś na pielgrzymce? Tak, wiele razy. Nie. Ale planuję. Nie i nie zamierzam. Tak, raz w życiu.