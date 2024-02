Ksiądz nie owijał w bawełnę. Pokazał, kto daje na tacę w kościele. "Przyszły biznesmen"

Powstał w PRL, budzi ogromny zachwyt do dziś. Najbardziej nietypowy blok w Polsce stoi w Warszawie

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński z parafii w Piastowie (pow. pruszkowski) znów zaskoczył na TiKToku. Duchowny opublikował krótki filmik, na którym zaprezentował kilka typów wiernych, z którymi spotyka się podczas zbierania na tacę. Z przymrużeniem oka, ale dość dobitnie "Ksiądz z osiedla" pokazał, jak zachowują się uczestnicy mszy świętej.

Zaledwie 17-sekundowy filmik księdza na TikToku bije rekordy popularności. Duchowny prezentuje cztery postawy wiernych podczas zbierania na tacę, które humorystycznie nazwał: "Zamyślony", "Z zagranicy", "Rozmieniacz" i "Przyszły biznesmen".

Kim jest "Ksiądz z osiedla"?

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński jest katechetą z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie (pow. pruszkowski). Duchowny wychował się na warszawskim osiedlu, a w swojej posłudze stawia na dotarcie do młodych ludzi. Jego filmiki publikowane w mediach społecznościowych zyskują coraz większą popularność. Duchowny na nich tańczy, odpowiada na pytania i komentuje bieżące sprawy, którymi żyje społeczeństwo.

"Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne" - opisuje siebie na kanale na YouTube.