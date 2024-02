Ksiądz z osiedla mówił o religii w szkołach. Internauci bezlitośni: „jak można oceniać czyjąś wiarę?”

i Autor: Trip/East News

SZCZERA OPINIA

„Ksiądz z osiedla” zaskoczył, mówił o religii w szkołach. Internauci bezlitośni: „jak można oceniać czyjąś wiarę?”

Ministerstwo edukacji zapowiada ograniczenie lekcji religii do jednej godziny, płatnej z budżetu. To, nie podoba się ekspertom Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Swoją opinię w tym temacie opublikował w mediach społecznościowych również znany „Ksiądz z osiedla”, którego w sieci obserwuje blisko 120 tys. osób. − Z chemii, fizyki nie pamiętam praktycznie nic, a przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, żeby wyciągnąć rękę nawet do wroga − powiedział.