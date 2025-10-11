Prawdziwy szok w Kościele! Ksiądz otworzył konto na OnlyFans. Zrobił to dla jednego powodu

Ksiądz Rafał Główczyński, znany w internecie jako „Ksiądz z osiedla”, po raz kolejny zaskakuje. Duchowny, który zasłynął z nietypowego podejścia do ewangelizacji, postanowił założyć konto na platformie... OnlyFans, serwisie kojarzonym głównie z publikowaniem treści erotycznych. Dlaczego to zrobił?

Ksiądz Rafał Główczyński od lat stara się przełamywać stereotypy dotyczące Kościoła i duchowieństwa. Po sukcesie letniej klubokawiarni Cyrk Motyli na Bulwarach Wiślanych, w październiku 2025 roku otwiera całoroczny lokal przy ulicy Żurawiej 22 w Warszawie.

W miejscu, gdzie wcześniej mieściła się agencja towarzyska, powstaje klubokawiarnia ewangelizacyjna. Bez alkoholu, bez cennika, z wydarzeniami tematycznymi każdego dnia tygodnia.

Ksiądz z osiedla wkracza na OnlyFans

Utrzymanie lokalu w centrum stolicy to jednak spore wyzwanie finansowe. Aby zachować jego otwartą formułę, ksiądz Główczyński zdecydował się na nietypowy krok − założenie konta na platformie OnlyFans.

Serwis ten znany jest przede wszystkim z tego, że publikowane są tam treści o charakterze erotycznym, jednak duchowny chce wykorzystać go w zupełnie inny sposób.

Pewnie zaraz zaczną się pytania, dlaczego nie zbieram pieniędzy na Patronite albo innej platformie tego typu. Odpowiedź jest prosta: na Patronite podobnych zbiórek jest wiele, a z tego, co wiem, na tego typu platformie jeszcze żaden ksiądz nie prosił o wsparcie swoich działań − wyjaśnił ks. Główczyński.

Ewangelizacja w nieoczywistych miejscach

Jak podkreśla, jego celem jest dotarcie z Ewangelią do miejsc, które nie kojarzą się z Kościołem.

Pan Jezus też chodził do celników, do grzeszników i do prostytutek. Chodził do miejsc kojarzonych z grzechem, gdzie współcześni mu ‘porządni Żydzi’ chodzić nie chcieli. Dlatego ja chcę, tak jak On, wchodzić w takie miejsca, które się kojarzą z grzechem, i tam o Nim mówić − tłumaczy duchowny.

Na swoim profilu na OnlyFans ksiądz planuje publikować codzienne komentarze do Ewangelii oraz relacje z wydarzeń z Cyrku Motyli w Warszawie i Piastowie. Te same treści będą dostępne również na jego kanale „Ksiądz z osiedla” na YouTube i w mediach społecznościowych.

Choć decyzja o wejściu na platformę znaną głównie z erotyki wzbudza kontrowersje, ks. Główczyński pozostaje konsekwentny w swoim przekonaniu, że Kościół powinien być obecny także tam, gdzie zwykle się go nie spodziewamy.

