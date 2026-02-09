Brutalny napad na Białołęce. Grozili 62-latkowi siekierą, by oddał fortunę. Sprawcy zatrzymani po ponad 2 latach

Brutalny napad i 20 godzin w piwnicy

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czerwcu 2023 roku na warszawskiej Białołęce. Kilku mężczyzn zaatakowało wychodzącego z domu 62-latka, po czym siłą wciągnęło go do piwnicy. Tam napastnicy skrępowali swoją ofiarę taśmą izolacyjną, pobili ją i grozili śmiercią, przykładając do ciała siekierę oraz sznur z pętlą. Celem przestępców było zmuszenie mężczyzny do wydania kluczy do sejfu.

Po zdobyciu kluczy, sprawcy ukradli gotówkę oraz biżuterię, których łączna wartość szacowana jest na blisko pół miliona złotych. Napastnicy pozostawili skrępowanego mężczyznę w piwnicy, gdzie odnalazł go zięć po około 20 godzinach. To on wezwał na miejsce służby. Pokrzywdzony trafił do szpitala, a policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw rozpoczęli intensywne śledztwo.

Wielomiesięczne śledztwo i seria zatrzymań Ukraińców

Dzięki współpracy z Narodową Policją Ukrainy śledczy szybko ustalili tożsamość osób powiązanych z napadem. Już kilka dni po zdarzeniu ukraińscy funkcjonariusze zabezpieczyli część skradzionej biżuterii w jednym z lwowskich lombardów. W toku dalszych czynności okazało się, że część członków grupy ma na swoim koncie także inne przestępstwa. Chodziło o liczne kradzieże luksusowych aut na terenie Niemiec, Czech i Holandii.

Do pierwszych zatrzymań doszło w kwietniu ubiegłego roku na terenie województw dolnośląskiego i łódzkiego. Stołeczni policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z Wrocławia, Radomia, Legnicy i Straży Granicznej, ujęli siedmioro obywateli Ukrainy w wieku od 25 do 48 lat. Czworo z nich usłyszało zarzuty m.in. rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i pozbawienia wolności ze szczególnym okrucieństwem. kwietniu 2025 r. dwóch obywateli Ukrainy wydalono z terytorium Polski.

Zatrzymano także kolejnych członków grupy, którym udowodniono m.in. usiłowanie napadu na właściciela kantoru w okolicach Tomaszowa Lubelskiego w 2021 roku. Jeden z zatrzymanych, były funkcjonariusz ukraińskiej straży granicznej przemycił przez granicę polsko-ukraińską (z Ukrainy do Polski) blisko 2,5 miliona euro.

