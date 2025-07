Siedlce: Ksiądz podejrzany o wykorzystanie nastolatek zatrzymany w Anglii

Siedlce: Ksiądz podejrzany o wykorzystanie nastolatek

Od lutego 2022 r. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadziła śledztwo w sprawie molestowania seksualnego młodych dziewcząt przez duchownego prowadzącego zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży przy siedleckiej kurii diecezjalnej. Śledczy, prowadząc postępowanie, zgromadzili mocny materiał dowodowy, który pozwolił na wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów księdzu Sławomirowi A. Zarzuty są poparte zeznaniami pokrzywdzonych.

W okresie od 2006 r. do 2017 r., duchowny wielokrotnie doprowadził pięć dziewczynek do obcowania płciowego lub do poddania się innym czynnościom seksualnym, poprzez wykorzystanie stosunku zależności wynikającego z pełnionej w tym czasie funkcji kapłana i prowadzącego zajęcia muzyczne. W sumie Sławomirowi A. przedstawiono 25 zarzutów.

Były już duchowny, bo został wydalony ze stany kapłaństwa w 2019 roku dopuścił się czynów lubieżnych wobec pokrzywdzonych w czasie, gdy były one małoletnie (poniżej 18 roku życia), a w przypadku jednej z nich, także gdy była ona osobą małoletnią poniżej 15 roku życia.

Uciekł do Anglii, pracował za barem. Czeka go ekstradycja

Sławomir A. nie stawiał się wielokrotnie na przesłuchania w Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach. Nie informował też śledczych o swoim miejscu pobytu. W związku z tym w maju 2024r wystąpiono do sądu o wydanie listu gończego za Sławomirem A. Równocześnie poszukiwaniom nadano czerwoną notę Interpolu.

Podejrzewano, zbieg mógł zaszyć się w Wielkiej Brytanii. Dzięki zaangażowaniu brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości ustalono, że ścigany listem gończym ukrywa się od kilku miesięcy na brytyjskiej wyspie Man. Były duchowny pracował na wyspie w jednym z pubów jako barman. Był bardzo zaskoczony podczas zatrzymania. Decyzja brytyjskiego sądu Sławomir A. został osadzony w areszcie. Obecnie trwają czynności ekstradycyjne do Polski.

