Ksiądz w areszcie! Proboszcz z Płocka przesłuchany przez prokuraturę. Wiemy, co powiedział

Ksiądz tymczasowo aresztowany. Duchowny z Płocka przesłuchany przez prokuraturę

Ale afera! 13 osób jest podejrzanych o finansowe przekręty. Wśród nich jest ksiądz. W środę (5 grudnia) kapłan został przesłuchany przez Prokuraturę Okręgową w Płocku. – Sąd zastosował wobec księdza tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. To jedyna osoba w sprawie, co do której wystąpiono z takim wnioskiem – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej Bartosz Maliszewski. Dodał, że podczas przesłuchania ksiądz przyznał się do zarzutów i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia.

Nielegalny proceder miał trwać od 2018 r. Proboszcz miał wystawiać dokumenty potwierdzające darowizny, które w rzeczywistości nie zostały wpłacone na rzecz parafii.

Wcześniej o sprawie informował rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Dobrzyński. – Dzisiaj na polecenie Prokuratury Okręgowej w Płocku agenci CBA zatrzymali 13 osób w sprawie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Wśród zatrzymanych jest proboszcz, który wystawiał dokumenty potwierdzające otrzymanie rzekomych darowizn na rzecz płockiej parafii – napisał na platformie X.