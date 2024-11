Spis treści

Kolęda 2024/25. Kiedy rozpoczynają się wizyty duszpasterskie?

Co roku tuż po świętach Bożego Narodzenia lub jeszcze przed nimi na wiernych czeka kolęda, która jest wieloletnią tradycją wpisaną w polską kulturę. Podczas wizyty duszpasterskiej domy i mieszkania są odwiedzane przez księży, którzy wraz z mieszkańcami odmawiają modlitwę, rozmawiają oraz święcą dom. Do całej wizyty należy się jednak odpowiednio przygotować - jak? Jeden z warszawskich proboszczów postanowił poruszyć tę kwestię.

Jak przygotować się do kolędy? O tym warto pamiętać

Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Warszawie ks. Bogdan Bartołd w ostatnim czasie wyjawił w rozmowie z portalem o2.pl, jak należy przygotować się do kolędy. Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że najważniejszym elementem w tej kwestii są sami domownicy - warto by podczas wizyty duszpasterskiej na miejscu był każdy z mieszkańców. To jednak nie wszystko, bowiem należy zadbać także o kilka innych aspketów.

Jest to spotkanie modlitewne, dlatego warto, aby na stoliku znalazł się krzyż, a także świece. Te elementy religijne mają na celu podkreślenie wyjątkowego charakteru - mówił proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, o2.pl.

Ile dać do koperty po kolędzie? Proboszcz jasno o wymaganiach

Z kolędą kojarzy się wielu koperta, bowiem to w niej zazwyczaj wręczana jest danina dla księdza. Kwestia ta od lat budzi sporo kontrowersji i co roku wierni zastanawiają się, ile pieniędzy należy włożyć do środka. Według niektórych daje się "co łaska", lecz jakie podejście do tego tematu ma sam proboszcz?

Jeżeli ktoś sobie życzy, to składa ofiarę. Jeżeli sobie nie życzy, to nie składa. Tu nie ma żadnych wymagań - oznajmił proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, o2.pl.