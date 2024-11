Ksiądz zaskoczył parafian przed kolędą. Wszyscy muszą się dostosować!

Coraz więcej parafii w Polsce decyduje się na zmianę tradycyjnych wizyt duszpasterskich, dostosowując je do współczesnych realiów. W Swarożynie (pow. tczewski) proboszcz przygotował szczegółowe wytyczne dla wiernych, którzy zdecydują się zaprosić kapłana do swojego domu. Zasady, które ksiądz opublikował na oficjalnej stronie internetowej parafii, obejmują m.in. obowiązek organizacji transportu oraz prośbę o zapoznanie się z listem do parafian.

Jednym z głównych punktów wytycznych jest zapewnienie przez wiernych środka transportu dla kapłana. Ksiądz poprosił radnych z poszczególnych wiosek o organizację pojazdu, który ma być dostępny 15 minut przed rozpoczęciem wizyty duszpasterskiej. – Radnych z danej części Parafii proszę o: zorganizowanie pojazdu - 15 minut przed rozpoczęciem kolędy – czytamy na stronie.

Duchowny zachęca również wiernych do zapoznania się z listem do parafian na rok 2025, w którym przypomniano o najważniejszych kwestiach dotyczących życia parafialnego i zobowiązań wobec wspólnoty.

Nie bez znaczenia jest również aspekt finansowy. Ksiądz przypomniał, że parafie utrzymują się głównie z datków wiernych, które zmniejszają się wraz z malejącą frekwencją w kościele. Z tego względu w tegorocznych wytycznych pojawiła się prośba o wsparcie finansowe parafii oraz uzupełnienie zaległości. Jak czytamy w poście, można to zrobić, przekazując ofiarę w kopercie podczas wizyty lub wpłacając darowiznę na konto parafii. Kapłan apeluje, by wszyscy parafianie poczuli się współodpowiedzialni za utrzymanie kościoła.

– Raz w miesiącu jest kolekta na inwestycje parafialne; przez cały rok, w dogodnym czasie, każda Rodzina może złożyć ofiarę w kopercie lub wpłacić na konto Parafii; przez cały rok do skarbonek w kościele można składać ofiary na dekorację kościoła i sprzątanie - serdecznie dziękuję tym osobom, które wypełniają to zadanie (a tym, którzy tego nie czynią proszę, by w czasie kolędy uzupełnić zaległości). Prowadzimy kosztowne prace na cmentarzu parafialnym. Jest mi przykro, że ciężar finansowy wszelkich prac spoczywa zasadniczo tylko na tej małej garstce osób, które w miarę regularnie uczestniczą we mszy świętej – czytamy.

Choć lista wymagań wzbudziła pewne kontrowersje, ksiądz apeluje do wiernych, by traktowali te przygotowania jako okazję do budowania więzi z parafią i wspierania wspólnoty.

