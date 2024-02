Ponad milion złotych dla gmin na wsparcie OSP. Pieniądze trafią do ponad 200 jednostek!

Dramat w gdańskim UCK! Sprzęt do ratowania życia zalany. Wiemy, co z pacjentami kliniki

Decyzja została podjęta jednogłośnie 26 lutego 2024 r. podczas LXII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Na sprzęt specjalistyczny i środki ochronne

Wnioski aplikacyjne złożyło łącznie 99 gmin. Wsparciem z budżetu województwa pomorskiego zostaną objęte 64 jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie do pięciu tys. mieszkańców. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego to jedno z zadań własnych gmin, które jest realizowane przez ochotnicze straże pożarne w ramach Pomorskie OSP 2024. Dzięki środkom z budżetu województwa możliwie będzie m.in. kupienie sprzętu specjalistycznego (np.: pompy, piły czy nożyce), środków ochrony indywidualnej (np. ubrania bojowe) oraz łączności, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie (np.: pralki przemysłowe, suszarki oraz szafy do suszenia odzieży specjalnej).

Gminy otrzymają od 13,5 do 20 tys. zł. To, jaki sprzęt zostanie kupiony, będzie zawarte w umowach, które wkrótce będą podpisywane

– zapowiedział, przedstawiając uchwałę, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.

Ze wsparcia skorzysta łącznie 207 jednostek OSP.