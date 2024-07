i Autor: canva

padły konkretne daty

Rewolucja w kościele zbliża się nieubłaganie. Rząd zabiera się za Fundusz Kościelny

Likwidacja Funduszu Kościelnego to jeden ze stu konkretów, które w swoim programie wyborczym zapisała Platforma Obywatelska. Tego samego chce Lewica. I chociaż fundusz miał zniknąć w 100 dni, to wciąż nie zniknął. Jak informuje "WP", Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższych godzinach ma zwołać posiedzenie międzyresortowego zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Szczegóły podajemy poniżej!