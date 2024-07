O CO CHODZI?

Straż Miejska w Gdańsku znalazła sposób na kierowców. Zamiast mandatów wystawiają "karne kupony"

Życie w mieście ma swoje plusy i minusy. Jednym z minusów jest na pewno fakt, że coraz częściej trudno o znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Na każdym kroku można więc napotkać samochody, które są pozostawiane na trawnikach, krawężnikach, chodnikach czy nawet na miejscach dla niepełnosprawnych. Z tak nagminnym problemem postanowiła zacząć walczyć Straż Miejska w Gdańsku, która jednak nie chce od razu wystawiać mandatów i do sprawy podeszła w sposób dość niekonwencjonalny. Okazuje się bowiem, że kierowcy między innymi za niewłaściwe parkowanie otrzymują "karne kupony". Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Karne kupony" dla kierowców w Gdańsku. Wystawić je może każdy

Gdańska Straż Miejska z akcją "karne kupony" wystartowała już w 2016 roku i po latach postanowiła do niej powrócić. Teraz ponownie kierowcy mogą znaleźć za wycieraczką małą ulotkę, która w dosadny, lecz uprzejmy sposób przypomina o tym, jak należy parkować.

Czy zauważyłeś kierowców, którzy łamią przepisy drogowe, parkują w niewłaściwy sposób lub nie szanują innych użytkowników drogi? Nie masz odwagi zwrócić im uwagi bezpośrednio? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Wypróbuj nasze specjalne ulotki, uprzejme, ale skuteczne - czytamy w poście Straży Miejskiej w Gdańsku na Facebooku.

"Karne kupony" są dostępne w siedzibie straży miejskiej przy ulicy Elbląskiej 54/60 i każdy może je odebrać, aby następnie "karać" m.in. za złe parkowanie. Ulotki to jednak nie tylko klasyczne upomnienie. Okazuje się bowiem, że znajduje się na nich także cennik kar, na które narażeni są kierowcy. Czy takie podejście do sprawy sprawi, że prowadzący auta zaczną zwracać uwagę na to, gdzie parkują? Tego nie wiemy, lecz miejmy nadzieję, że tak!