co na to wierni?

Szczególna prośba księdza przed kolędą! Mówi o pieniądzach i... obiedzie

Okres około bożonarodzeniowy to czas wizyt duszpasterskich. To wtedy księża odwiedzają swoich wiernych i błogosławią ich domy. Chociaż do spotkań z duchownymi zostało jeszcze sporo czasu, już teraz jedna z podbydgoskich parafii opublikowała na stronie internetowej wytyczne dotyczące kolędy. W komunikacie zdradził również, na co planuje przeznaczyć pieniądze z kopert zebranych podczas wizyt duszpasterskich. Co na to wierni?