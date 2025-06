Ksiądz Leon C. uniewinniony. Zapadł wyrok w sprawie molestowania 7-latka

"To polska głupota". Świerczewski komentuje burzę wokół Lewandowskiego i mecz z Finlandią

Proces 82-letniego księdza Leona C. toczył się za zamkniętymi drzwiami od marca 2024 roku w Sądzie Rejonowym w Kozienicach. Ze względu na delikatny charakter sprawy, wszystkie rozprawy odbywały się z wyłączeniem jawności. We wtorek, w obecności mediów, sąd ogłosił jedynie wyrok – uniewinnienie księdza od zarzutu przedstawionego przez prokuraturę. Uzasadnienie orzeczenia nie zostało podane do publicznej wiadomości ze względu na utajnienie procesu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed prawie 13 lat, jednak do prokuratury trafiła dopiero w 2023 roku. Wtedy to 18-letni mężczyzna zaatakował na ulicy w Pionkach starszego księdza wracającego z posługi u chorych. Z ustaleń śledczych wynikało, że 18-latek uderzył duchownego w okolicę lędźwiową pleców, powodując jego upadek i niewielkie urazy głowy. Kilka dni później młodego mężczyznę zatrzymała policja.

Podczas przesłuchania 18-latek tłumaczył śledczym, że jego zachowanie wynikało z przykrych doświadczeń z dzieciństwa. Mężczyzna twierdził, że jako dziecko padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony księdza. Prokuratura wyłączyła do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do innej czynności seksualnej, której kapłan miał dopuścić się w 2012 roku. Pokrzywdzony miał wówczas 7 lat, a ksiądz 68 lat.

Wynikiem prowadzonych postępowań prokuratorskich były dwa akty oskarżenia. W jednym oskarżono 18-latka o spowodowanie u duchownego obrażeń ciała. Śledczy zakwalifikowali ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, za co groziło do trzech lat więzienia. W drugim akcie oskarżono księdza o molestowanie seksualne małoletniego.

W październiku 2023 roku sąd w Kozienicach uznał, że 18-latek doprowadził do lekkiego uszkodzenia ciała duchownego i skazał go na karę grzywny w wysokości 2 tys. zł. Nałożył też na niego obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz księdza – także w wysokości 2 tys. zł. Obie strony złożyły apelacje.

Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w czerwcu 2024 roku. Sąd Okręgowy w Radomiu zmienił orzeczenie sądu I instancji, przyjmując, że czyn oskarżonego nie miał charakteru występku chuligańskiego i warunkowo umorzył postępowanie wobec niego na okres dwóch lat próby.

