Wyjechał do Niemiec za pracą i przepadł bez śladu. Patrykowi grozi niebezpieczeństwo

Grzegorz Kluczyński
2026-02-10 9:49

30‑letni Patryk Tomaszewicz, który wyjechał do pracy w okolicach Augsburga w Bawarii, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Od ponad trzech tygodni nie ma z nim żadnego kontaktu. Rodzina i służby alarmują: mężczyzna choruje i może potrzebować pilnej pomocy medycznej.

Zaginiony Patryk Tomaszewicz

Autor: archiwum prywatne, Pexels/ Archiwum prywatne

Ostatni kontakt 18 stycznia. Telefon milczy

Patryk Tomaszewicz pochodzi z Pomorza. Wyjechał do Niemiec za pracą. Zatrudnił się przy sortowaniu paczek i zamieszkał w hotelu pracowniczym w okolicach Augsburga.

Ostatni raz skontaktował się z rodziną 18 stycznia 2026 roku. Od tamtej pory jego telefon pozostaje wyłączony, a mężczyzna nie wrócił do miejsca zamieszkania.

„Od 18 stycznia rodzina nie ma z nim kontaktu. Jego życie i zdrowie może być zagrożone”

— podaje facebookowy profil SOS Zaginięcia.

Sytuacja jest poważna. Patryk nie ma leków

Rodzina i służby podkreślają, że zaginięcie ma wysoki priorytet, ponieważ Patryk choruje i nie ma przy sobie leków, co może stanowić realne zagrożenie dla jego życia.

W komunikacie SOS Zaginięcia pojawia się również informacja o możliwym ubiorze w dniu zaginięcia — czarna kurtka i czarne spodnie — choć nie jest to do końca pewne.

Rysopis zaginionego Patryka

  • wzrost: ok. 180 cm
  • budowa: szczupła
  • włosy: bardzo krótkie, jasny blond
  • oczy: szare
  • znak szczególny: brak zęba - przedniej jedynki

Rodzina apeluje: „Każda informacja może uratować życie”

Bliscy Patryka proszą o pomoc wszystkich, którzy mogli go widzieć lub wiedzą, gdzie przebywa.

„Każda informacja może mieć znaczenie”

— apeluje rodzina, cytowana przez polonijny portal polskiobserwator.de.

Gdzie zgłosić miejsce pobytu zaginionego 30-latka?

Zgłoszenia na temat miejsca pobytu zaginionego 30-latka można kierować do:

Policji w Lęborku: 47 742 48 22

Numer alarmowy: 112

SOS Zaginięcia: kontakt przez media społecznościowe

Tropów wciąż brak

W sieci pojawiają się liczne udostępnienia apeli o pomoc, m.in. na portalu Migranci w Polsce, gdzie podkreślono, że sprawa jest traktowana jako zagrożenie życia i zdrowia.

Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji o miejscu pobytu Patryka. Służby w Niemczech i Polsce prowadzą działania, jednak czas działa na niekorzyść zaginionego.

