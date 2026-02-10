Szok przed salą rozpraw! Kompletnie pijany oskarżony przyjechał autem do sądu. "Na odwagę" [GALERIA]

Niecodzienna interwencja policji w Lęborku. Pijany oskarżony na rozprawie w sądzie

W czwartek, 5 lutego, policjanci zostali wezwani do Sądu Rejonowego w Lęborku po zgłoszeniu, że na sali rozpraw przebywa mężczyzna, najprawdopodobniej w stanie nietrzeźwości. Był to 39-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, który stawił się w sądzie w charakterze oskarżonego.

Ze względu na wyraźne podejrzenia co do jego stanu, funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik nie pozostawiał wątpliwości. Mężczyzna miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

39-latek twierdził, że wypił sporą ilość wysokoprocentowego trunku na odwagę, gdyż stresował się rozprawą sądową. Jego sposób wypowiedzi oraz wyraźnie nadpobudliwe zachowanie zwróciły uwagę policjantów, którzy nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się także pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie narkotestem, a jego wynik wskazał obecność kokainy lub jej pochodnych w ślinie 39-latka.

- Za naruszenie powagi Sądu, na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych na mężczyznę została nałożona kara finansowa. Ale to nie wszystko. 39-latek podjechał pod budynek sądu samochodem. Był kierowcą tego auta, co zarejestrowały kamery monitoringu - podają lęborccy policjanci.

To nie koniec kłopotów 39-latka! Pijany przyjechał do sądu samochodem

Jakby tego było mało, mężczyzna pod budynek sądu przyjechał samochodem. W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem substancji odurzających policjanci zatrzymali 39-latka. Pobrano od niego krew w celu przeprowadzenia szczegółowych badań laboratoryjnych na obecność narkotyków.

Następnego dnia, gdy wytrzeźwiał, śledczy przedstawili mu zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jeśli potwierdzi się kierował autem pod wpływem narkotyków, będzie odpowiadał również i za to przestępstwo. W razie skazania 39-latkowi grozi kara 3 lat pozbawienia wolności i co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

- Mężczyzna powinien się też wtedy liczyć z przepadkiem pojazdu, albo nawiązką na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych jak również świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w tej samej kwocie - dodają policjanci.

