Barbara Bursztynowicz tańczy, a Izabela Trojanowska komentuje. Iskrzy!

2025-08-19 17:10

Po blisko trzech dekadach wspólnej gry na planie serialu "Klan" doszło do sporej zmiany. Barbara Bursztynowicz, czyli serialowa Elżbieta Chojnicka, po 27 latach zdecydowała się rozstać z produkcją. Decyzja ta była dużym zaskoczeniem dla Izabeli Trojanowskiej, która nadal pozostaje w obsadzie i nie ukrywa, że trudno jej pogodzić się z takim obrotem spraw. Aktorka i wokalistka skomentowała ostatnio nową ścieżkę kariery swojej koleżanki, która lada moment pojawi się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Izabela Trojanowska i Barbara Bursztynowicz przez lata tworzyły jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskiej telewizji. Ich bohaterki były częścią historii, która dla widzów stała się niemal codziennym rytuałem. Dziś te drogi zawodowe się rozchodzą - Bursztynowicz postawiła na rozwój poza "Klanem", a jej najbliższym projektem jest udział w tanecznym show Polsatu. Choć Trojanowska deklaruje, że kibicuje koleżance, nie brakuje w jej wypowiedziach nuty żalu i rozczarowania.

Izabela Trojanowska szczerze o udziale Barbary Bursztynowicz w "Tańcu z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz była związana z "Klanem" od samego początku, wcielając się w rolę Elżbiety Chojnickiej. Jej odejście to ogromna zmiana dla obsady, a także dla wiernych fanów serialu. W rozmowie z portalem pomponik.pl Trojanowska przyznała, że decyzja koleżanki nieco ją zaskoczyła, ale jednocześnie podkreśliła, że należy cieszyć się życiem i wykorzystywać każdą szansę.

Ja się bardzo cieszę dla niej, że znajduje sobie inne zajęcia niż do tej pory, bo nasz pobyt na ziemi to krótka przygoda, u każdego lekko dłuższa lub krótsza. Trzeba się tak zachowywać, cieszyć życiem, szukać powodów do radości. Jestem optymistką życiową i wierzę, że będzie zadowolona - wyjawiła w rozmowie z dziennikarzami portalu pomponik.pl Trojanowska.

Nie da się jednak ukryć, że odejście Bursztynowicz mocno dotknęło ekipę serialu. Izabela już wcześniej przyznała w jednym z wywiadów, że dla niej cała obsada i ekipa techniczna to niemal rodzina. 

Sama Trojanowska natomiast nie planuje porzucać swojej roli. Aktorka podkreśla, że praca na planie nie koliduje z jej działalnością muzyczną, a producenci zawsze starają się dostosować do jej obowiązków. Wspominała, że dzięki temu mogła bez problemu nagrywać płyty czy jeździć w trasy koncertowe, a serial trwa nieprzerwanie już 28 lat.

Z kolei Bursztynowicz zaczyna zupełnie nowy etap - taneczne treningi i występy na żywo w "Tańcu z Gwiazdami" to dla niej duże wyzwanie, ale też szansa, by pokazać się szerszej publiczności w zupełnie innej odsłonie niż dotychczas.

