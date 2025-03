Izabela Trojanowska to jedna z najbardziej znanych polskich artystek. Zadebiutowała jako nastolatka, zdobywając wiele nagród na festiwalach muzycznych. Prawdziwą popularność przyniosły jej występy w latach 80., kiedy stała się ikoną polskiego rocka. W tamtych czasach miała bardzo charakterystyczny wizerunek – krótka fryzura, bardzo odważne stylizacje, jak na tamte lata oraz sceniczna charyzma sprawiły, że weszła na sam szczyt.

Równolegle z karierą muzyczną od lat rozwijała się jako aktorka. Grała w produkcjach filmowych i serialowych, ale to rola Moniki Ross w "Klanie" zapewniła jej stałe miejsce w świadomości fanów. Dzięki tej postaci stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji.

Jakiś czas temu gwiazda przeżyła osobistą tragedię. Zmarła jej mama, z którą łączyła ją wyjątkowa więź. W najnowszym wywiadzie opowiedziała, jak poradziła sobie z przejściem żałoby.

Izabela Trojanowska nie wypowiadała się publicznie o swojej tragedii. Dopiero niedawno zrobiła wyjątek. W wywiadzie z dziennikarzami "Życia na gorąc" opowiedziała, jak radzi sobie w tym trudnym czasie.

To był bardzo trudny moment. Moja mama (...) nie mogła się już samodzielnie poruszać. Choć jest to dla mnie ogromnie bolesne, pocieszam się myślą, że miała piękne i długie życie, miała 92 lata. I odeszła spokojnie, we śnie... - powiedziała aktorka w rozmowie z "Życiem na gorąco".