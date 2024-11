Izabela Trojanowska w jury "Twoja twarz brzmi znajomo"? Kogo zastąpi w show Polsatu?

Mimo upływu lat Izabella Trojanowska pozostaje aktywna na scenie. W 2024 roku powróciła z nowym singlem „Niebo nad Warszawą”, który zaprezentował bardziej współczesne brzmienie, jednocześnie nawiązując do jej korzeni w rocku. Artystka regularnie koncertuje, zyskując uznanie kolejnych pokoleń fanów.

Trojanowska rozpoczęła karierę w młodym wieku, śpiewając w chórach i zdobywając nagrody na prestiżowych festiwalach, takich jak Festiwal Pieśni Sakralnej Sacrosong, gdzie jej talent dostrzegł Karol Wojtyła. W 1980 roku wydała debiutancki album, współpracując z Budką Suflera i Andrzejem Mogielnickim. Jej piosenka „Wszystko, czego dziś chcę” stała się hymnem młodego pokolenia lat 80. i zapewniła jej status ikony muzyki rockowej w Polsce.

Równolegle z karierą muzyczną Izabela Trojanowska odnosiła sukcesy na ekranie. Największą popularność przyniosła jej rola w serialu Klan, gdzie od 1997 roku wciela się w postać przedsiębiorczej i charyzmatycznej Moniki Ross. Znana jest również z odwagi w eksperymentowaniu z wizerunkiem – jej zmieniające się fryzury i stylizacje wielokrotnie przykuwały uwagę mediów. Dodatkowo była trenerką w "The Voice Senior".

Te różnorodne doświadczenia zawodowe sprawiają, ze gwiazda mogłaby znakomicie się sprawdzić w roli jurorki TTBZ. Zwłaszcza, że jak twierdzi źródło portalu ShowNews, Trojanowska uwielbia ten format. Podobno jest jego prawdziwą fanką.

I teraz pytanie: ze składu wypadnie Walewska czy Steczkowska? Jest czas do lata, bo wtedy będą nagrywać program, a potem jesienią wejdzie na antenę. O Małgorzacie Walewskiej mówiło się wcześniej, że jest zmęczona i ma trochę inne plany. Steczkowska rozgląda się ogólnie, gdzie może dostać lepszą pracę, ale stacja jej na razie nie zmieni. W sumie nie wiadomo, co będzie z Gąsowskim, bo on nie jest nigdy pewien. Więc pani Iza jest dobrym zmiennikiem: ma nazwisko, ma doświadczenie