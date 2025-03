W polskim show-biznesie co jakiś czas rodzą się nowe, zaskakujące przyjaźnie. Tym razem na pierwszy plan wysunęła się relacja między Dodą a Agnieszką Kaczorowską. Obie panie spotkały się na planie "Tańca z Gwiazdami" i - ku zaskoczeniu wielu - szybko znalazły wspólny język. Plotkują, nagrywają wspólne TikToki i robią sobie mnóstwo zdjęć, które chętnie udostępniają w mediach społecznościowych. Dodały też niecodzienne wideo - to wiadomość do byłych?

Doda i Agnieszka Kaczorowska śmieją się ze swoich byłych

Doda i Agnieszka Kaczorowska to postacie, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie różne. Doda to charyzmatyczna piosenkarka, znana z kontrowersyjnych wypowiedzi i silnego charakteru. Kaczorowska to utytułowana tancerka i aktorka, która od lat kojarzona jest z perfekcją na parkiecie. Okazuje się jednak, że te różnice nie przeszkadzają im w nawiązaniu świetnej relacji.

Na planie "Tańca z Gwiazdami" obie panie od razu złapały dobry kontakt. W trakcie jednej z przerw Agnieszka Kaczorowska podeszła nawet do Rabczewskiej, aby z nią trochę porozmawiać. W wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawiła nawet, że zaprosiła wokalistkę do udziału w show Polsatu.

Po kilku godzinach od emisji niedzielnego odcinka na TikToku Dody pojawiło się nietypowe nagranie z Kaczorowską. Widać na nim obydwie panie siedzące przy stoliku. Widać też, jak żywo dyskutują. W tle nagrania słychać podłożony dźwięk - czyżby nawiązywał do byłych obydwu kobiet. Wiadome jest, że ich związki nie zostały zakończone pozytywnym relacjami.

Dla mnie on jest k**** zerem, zwykłym dnem, no k**** po prostu idiotą. Porównując to, co ja robię, a to, co robi ten k**** szczaw p*****ny nie ma żadnego porównania. Ch** mu w d**ę! - można usłyszeć w tle nagrania.

Nie wiadomo, czy ta znajomość przerodzi się w coś więcej. Jedno jest pewne - ich nowa przyjaźń przyciąga uwagę i pokazuje, że świat show-biznesu potrafi łączyć ludzi w nieoczekiwany sposób. Czy zobaczymy je razem w jakiś nowych projektach? Czas pokaże.

