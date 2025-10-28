Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wielki mistrz jednak przyszedł! Przyćmił wszystkich gości, choć nie rzucał się w oczy

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub 26 października, a wesele odbyło się w Hotelu Drob w Urszulinie.

Wśród gości weselnych byli m.in. Jacek Kurski z żoną, Edward Miszczak, Beata Mazurek, Jan Kliment z żoną, Apoloniusz Tajner oraz Mateusz Kusznierewicz.

Obecność Mateusza Kusznierewicza, znanego żeglarza i złotego medalisty olimpijskiego, wywołała poruszenie i dodała prestiżu uroczystości.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gwiazd, sportowcy, politycy

W końcu powiedzieli sobie "tak". Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od soboty, 26 października są małżeństwem. Ach, co to był za ślub - chciałoby się powiedzieć. Wesele odbyło się w położonym w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego Hotelu Drob w Urszulinie. Wśród gości młodej pary roiło się od gwiazd ze świata show-biznesu, mediów i sportu. Nie brakowało także polityków. Na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego dostrzegliśmy takie postacie jak: Jacek Kurski i jego żona Joanna, Edward Miszczak, Beata Mazurek, Jan Kliment z żoną Lenką, Aleksander Sikora czy Monika Pyrek, która zadała szyku w zmysłowej kreacji. Obecny był także Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł. Co ciekawe, dostał się do parlamentu z listy Koalicji Obywatelskiej, a na weselu nie brakowało ludzi kojarzonych z PiS. Mogło być niezręcznie... W tłumie gości - choć nieco z boku - brylował też wielki mistrz - Mateusz Kusznierewicz. Jego udział w uroczystości zdecydowanie dodał jej prestiżu i blasku.

Mateusz Kusznierewicz na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wywołał spore poruszenie

Mateusz Kusznierewicz to prawdziwa ikona żeglarstwa. Największym jego sukcesem jest zdobycie złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Atlancie. Oprócz tego Mateusz Kusznierewicz cztery raz wywalczył mistrzostwo świata (dwa razy w klasie Finn i dwa razy w klasie Star). Przybycie wielkiego mistrza na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wywołało spore poruszenie wśród weselników. W końcu rzadko kiedy można zobaczyć taką postać na żywo. Mimo że Mateusz Kusznierewicz nie rzucał się w oczy, przyćmił wszystkich gości. Żeglarz od dawna zna Macieja Kurzajewskiego, który przez lata był czołowym dziennikarzem sportowym w Polsce. Dziś bardziej kojarzony jest z Kasią Cichopek i telewizjami śniadaniowymi, ale kiedyś specjalizował się przede wszystkim w sporcie.

W galerii prezentujemy zdjecia gości na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego