Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Wielki mistrz jednak przyszedł! Przyćmił wszystkich gości, choć nie rzucał się w oczy

Piotr Lekszycki
2025-10-28 9:54

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był chyba najważniejszym tegorocznym celebryckim wydarzeniem. Wśród gości nie zabrakło wielkich nazwisk ze świata sportu. Wszystkich przyćmił wielki mistrz. Ludzie zastanawiali się, czy Mateusz Kusznierewicz pojawi się na ślubie i weselu. Słynny żeglarz jednak przyszedł! Nie rzucał się w oczy, ale i tak każdy na niego patrzył. W galerii prezentujemy zdjęcia gości ze ślubu Cichopek i Kurzajewskiego.

  • Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub 26 października, a wesele odbyło się w Hotelu Drob w Urszulinie.
  • Wśród gości weselnych byli m.in. Jacek Kurski z żoną, Edward Miszczak, Beata Mazurek, Jan Kliment z żoną, Apoloniusz Tajner oraz Mateusz Kusznierewicz.
  • Obecność Mateusza Kusznierewicza, znanego żeglarza i złotego medalisty olimpijskiego, wywołała poruszenie i dodała prestiżu uroczystości.

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Gwiazd, sportowcy, politycy

W końcu powiedzieli sobie "tak". Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od soboty, 26 października są małżeństwem. Ach, co to był za ślub - chciałoby się powiedzieć. Wesele odbyło się w położonym w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego Hotelu Drob w Urszulinie. Wśród gości młodej pary roiło się od gwiazd ze świata show-biznesu, mediów i sportu. Nie brakowało także polityków. Na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego dostrzegliśmy takie postacie jak: Jacek Kurski i jego żona Joanna, Edward Miszczak, Beata Mazurek, Jan Kliment z żoną Lenką, Aleksander Sikora czy Monika Pyrek, która zadała szyku w zmysłowej kreacji. Obecny był także Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a obecnie poseł. Co ciekawe, dostał się do parlamentu z listy Koalicji Obywatelskiej, a na weselu nie brakowało ludzi kojarzonych z PiS. Mogło być niezręcznie... W tłumie gości - choć nieco z boku - brylował też wielki mistrz - Mateusz Kusznierewicz. Jego udział w uroczystości zdecydowanie dodał jej prestiżu i blasku. 

Mateusz Kusznierewicz na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wywołał spore poruszenie

Mateusz Kusznierewicz to prawdziwa ikona żeglarstwa. Największym jego sukcesem jest zdobycie złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Atlancie. Oprócz tego Mateusz Kusznierewicz cztery raz wywalczył mistrzostwo świata (dwa razy w klasie Finn i dwa razy w klasie Star). Przybycie wielkiego mistrza na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wywołało spore poruszenie wśród weselników. W końcu rzadko kiedy można zobaczyć taką postać na żywo. Mimo że Mateusz Kusznierewicz nie rzucał się w oczy, przyćmił wszystkich gości. Żeglarz od dawna zna Macieja Kurzajewskiego, który przez lata był czołowym dziennikarzem sportowym w Polsce. Dziś bardziej kojarzony jest z Kasią Cichopek i telewizjami śniadaniowymi, ale kiedyś specjalizował się przede wszystkim w sporcie. 

W galerii prezentujemy zdjecia gości na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego 

Kusznierewicz na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego
49 zdjęć
Kasia Cichopek już po ślubie. Wyglądała przepięknie!
