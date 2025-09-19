Pendolino uruchamia nowe połączenie. Podróż z nad morza w góry zajmie tylko 7 godzin

Pendolino do Zakopanego. Podróż z Gdyni w 7 godzin!

Rzecznik prasowy PKP Intercity, Maciej Dutkiewicz, poinformował, że podróż z Zakopanego do Gdańska Głównego zajmie dokładnie 7 godzin i 1 minutę, natomiast z Krakowa do Zakopanego − 1 godzinę i 57 minut.

Pociąg zatrzyma się na kilku stacjach, w tym w Warszawie. Co więcej, w okresie wakacyjnym trasa Pendolino zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu, co ma jeszcze bardziej ułatwić podróżowanie koleją na letni wypoczynek.

Powrót do tradycji Luxtorpedy?

Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej podkreślił, że na takie połączenie Zakopane czekało od dawna.

− Pierwsze Pendolino już testowo wjechało na dworzec zakopiański i zrobiło wszystkim apetyt na podróżowanie komfortowym pociągiem. (…) Pendolino nie tylko przewiezie pasażerów szybciej, ale i bardziej komfortowo. To wzmoży nastroje konsumenckie w portfolio z zamożniejszego gościa, który oczekuje tego rozwiązania − powiedział.

Wagner dodał również, że istotny jest nie tylko komfort i czas podróży, ale także aspekt marketingowy uruchomienia tak prestiżowego połączenia.

− Nareszcie Zakopane wraca do standardu komunikacyjnego znanego z okresu międzywojennego, kiedy to pod Giewont kursowała Luxtorpeda wożąc turystów prestiżowo, szybko i komfortowo − zaznaczył przedstawiciel branży turystycznej.

Luxtorpeda: legenda powraca w nowym wydaniu?

Słynna przedwojenna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080, była aerodynamicznym spalinowym składem, który kursował m.in. pod Tatry. W 1936 roku ustanowił rekord szybkości na trasie Kraków − Zakopane, pokonując tę trasę w 2 godziny i 18 minut.

Luksusowy pociąg spalinowy kursował także na trasie Lwów − Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i 15 minut. Czy Pendolino ma szansę dorównać legendzie Luxtorpedy?

Promocyjny przejazd za złotówkę

Zanim PKP Intercity na stałe uruchomi kursy Pendolino pod Tatry, pasażerowie będą mogli skorzystać ze specjalnego przejazdu promocyjnego. 18 października odbędzie się promocyjny przejazd nowoczesnym pociągiem, który wyruszy o godz. 7:29 z Warszawy Wschodniej, zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotrze o godz. 12:14. W drogę powrotną wyruszy o godz. 15:50, docierając do Warszawy Zachodniej o godz. 20:14. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.

