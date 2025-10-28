Nowe połączenie lotnicze z Warszawy! Idealne na city break. Ten kierunek pokochają Polacy

LOT ogłasza nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bolonii, które ruszy 31 marca 2026 roku.

Bolonia to czwarty włoski kierunek w ofercie LOT-u, idealny na city break, słynący z kuchni i historii.

Loty będą odbywać się sześć razy w tygodniu, zapewniając szybki i komfortowy dostęp do serca Włoch.

Odkryj szczegóły połączenia i dowiedz się, dlaczego Bolonia to dobry kierunek.

Nowy kierunek LOT z Warszawy. Od kiedy?

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły otwarcie nowego, fascynującego połączenia z Warszawy do Bolonii. Od 31 marca 2026 roku podróżni będą mogli cieszyć się bezpośrednimi lotami do tego włoskiego miasta, które słynie z bogatej historii, wyśmienitej kuchni i statusu jednego z najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w Europie.

To już czwarty kierunek we Włoszech, jaki oferuje narodowy przewoźnik, dołączając do Rzymu, Wenecji i Mediolanu. Nowa trasa ma na celu nie tylko ułatwienie podróży turystom, ale także wzmocnienie więzi biznesowych i kulturalnych między Polską a Włochami.

Bolonia - dlaczego warto tam polecieć?

Jak podkreśla Robert Ludera, dyrektor biura siatki połączeń PLL LOT, Bolonia to „serce europejskiego świata uniwersyteckiego, ale także miasto wyjątkowej architektury i autentycznej, włoskiej kuchni”. To idealna baza wypadowa do odkrywania innych urokliwych zakątków Włoch – od Adriatyku, przez malowniczą Toskanię, aż po największe metropolie, dzięki doskonale rozwiniętej sieci kolejowej i autostradowej.

Szczegóły połączenia i wygoda podróży z PLL LOT

Loty z Warszawy do Bolonii będą realizowane sześć razy w tygodniu, co daje pasażerom dużą swobodę w planowaniu podróży. Samoloty będą startować z Warszawy w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 8:30, natomiast we wtorki, czwartki i niedziele o 15:15. Rejsy powrotne z Bolonii zaplanowano w te same dni, odpowiednio o 11:40 i 18:25. Czas przelotu wyniesie około 2 godziny i 10 minut, co czyni podróż szybką i komfortową.

Nowoczesne samoloty na trasie

Na trasie do Bolonii PLL LOT wykorzysta samoloty Boeing 737 MAX 8, znane z nowoczesnego wyposażenia i komfortu podróży. Bilety na nową trasę są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży – na stronie lot.com, w LOT Contact Center oraz w biurach LOT Travel. Warto zarezerwować miejsca z wyprzedzeniem.