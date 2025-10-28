Powstał nowy, unikalny raport o jakości życia w Polsce, który ma na nowo zdefiniować rankingi najlepszych miejsc do zamieszkania.

Raport ma być drogowskazem dla osób szukających miejsca do życia, a także narzędziem dla samorządów i biznesu do oceny potencjału danej lokalizacji.

Wyniki są mocno zaskakujące. W czołówce nie ma Warszawy, ale wygrała gmina z województwa mazowieckiego.

Gdzie żyje się najlepiej w Polsce? Zaskakujący ranking

Do tej pory ocena jakości życia w danym miejscu opierała się głównie na danych GUS lub deklaracjach lokalnych włodarzy. Nowe podejście ekspertów z Algolytics Technologies, nazwane analityką lokalizacyjną, idzie o krok dalej. Wykorzystuje ono technologię znaną jako Location Intelligence, która pozwala na analizę ogromnych zbiorów danych przestrzennych. W praktyce oznacza to, że pod uwagę brane są takie czynniki jak odległość od terenów zielonych, dostępność placówek edukacyjnych, zagęszczenie sieci handlowej czy czas dojazdu do placówek medycznych. Jak podkreślają autorzy, takie dane mają największą wartość, gdy „stanowią podstawę do trenowania modeli uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji”. To właśnie dzięki AI możliwe jest wyciągnięcie wniosków, które byłyby niewidoczne dla ludzkiego oka.

Z perspektywy samorządów to potężne narzędzie do monitorowania, czy podejmowane decyzje administracyjne realnie poprawiają komfort mieszkańców. Dla biznesu z kolei to bezcenna wiedza o potencjale rynkowym. Planowanie inwestycji, optymalizacja sieci usług, a nawet ocena ryzyka kredytowego – to tylko niektóre z obszarów, w których zaawansowana analityka lokalizacyjna może przynieść realne korzyści.

- Opracowany przez nas ranking uwzględnia aż 90 wskaźników cząstkowych, pogrupowanych w 10 kategorii tematycznych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na fakt, że dla 66 spośród 90 wskaźników cząstkowych (niemal 75%) źródłem danych do obliczeń są dane o wysokiej szczegółowości przestrzennej – poziom punktu adresowego. Oznacza to, że wartość danego wskaźnika cząstkowego w pierwszym kroku obliczana jest dla każdego punktu adresowego w danej gminie, a dopiero w kolejnym kroku uśredniana (na poziom gminy) - czytamy w raporcie Algolytics.

Autorzy raportu zaproponowali dwa rodzaje wag dla wskaźników cząstkowych:

wagi eksperckie – dobrane w taki sposób, aby reprezentowały potrzeby „typowej” polskiej rodziny, składającej się z pracujących rodziców i dzieci w trakcie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej.

wagi z badania ankietowego – wagi zostały obliczone na podstawie wskazań respondentów w reprezentatywnym badaniu ankietowym przeprowadzonym na próbie 1502 osób w maju 2025.

W tym artykule zajmujemy się pierwszą kategorią, uwzględniającą wagi eksperckie. Wagi eksperckie były wyznaczane z wykorzystaniem metody AHP (Analytic Hierachy Process), która zakłada dekompozycję złożonych problemów decyzyjnych na prostsze elementy, co ułatwia ich analizę i ocenę. W pierwszym kroku wagi zostały przypisane do ogólnych kategorii tematycznych. Ważność każdej kategorii była oceniana względem pozostałych, co umożliwiło stworzenie rankingu i przypisanie ostatecznych wag. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli:

Zdrowie 0,2547

Środowisko przyrodnicze 0,2015

Bezpieczeństwo 0,1613

Edukacja 0,1275

Transport 0,0990

Dostępność usług publicznych i

komercyjnych 0,0717

Infrastruktura techniczna i cyfrowa 0,0432

Kultura i rekreacja 0,0211

Warunki ekonomiczne 0,0196

Spójność społeczna 0,0004

Wyniki rankingu mogą wręcz szokować! W czołówce nie ma żadnego z największych polskich miast, a Warszawa nie mieści się nawet w TOP10. Szczegóły w poniższej galerii.

