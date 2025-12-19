Tragedia w Chociszewie: Skoda wbiła się w ogrodzenie cmentarza! Nie żyje 36-latek

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (18 grudnia), kilka minut po godzinie 20 w Chociszewie (gmina Czerwińsk nad Wisłą). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący skodą 36-letni obywatel Ukrainy, jadąc od strony Wychódźca w kierunku Chociszewa, po przejechaniu skrzyżowania z drogą krajową nr 62 z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie cmentarza.

Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 36-letni kierowca skody zginął na miejscu. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

W związku z wypadkiem droga krajowa nr 62 była zablokowana. Jak informuje policja, ruch odbywał się wahadłowo, co powodowało wielogodzinne utrudnienia dla kierowców.

Trasa S7 pod Piasecznem. Bmw wbiło się w volvo. Zmiażdżone wraki blokowały drogę

Kilka dni wcześniej dramatyczny wypadek wydarzył się w okolicach Piaseczna. We wtorek (16 grudnia) na trasie S7 osobowe bmw zderzyło się z volvo. Siła uderzenia zamieniła oba samochody w zmiażdżone wraki. Trasa jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na objazdy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment wypadku oraz to, co działo się kilka minut wcześniej. Obok kierowcy, który zatrzymał na lewym pasie trasie swoje volvo przez kilka minut przejeżdżają samochody. Po dwóch minutach postoju w tył stojącego samochodu uderza czarne bmw.

Siła uderzenia jest ogromna. Tył najechanego auta unosi się, a rozbite bmw sunie po jezdni przez wiele metrów. Dopiero wted yzatrzymują się pierwsi kierowcy. Po chwili tworzy się korek. Więcej TUTAJ.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.