Łuczynów: Groźny wypadek. Młody kierowca wpadł w poślizg i wjechał w ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w czwartek (18 grudnia) około godziny 5.40 w miejscowości Łuczynów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem osobowym marki Renault Megane, jadąc od drogi krajowej nr 48 w kierunku drogi krajowej nr 79, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

22-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo 6 betonowych przęseł oraz 5 betonowych słupków ogrodzeniowych. Siła uderzenia była znaczna, a skutki zdarzenia pokazują, jak niebezpieczne może być lekceważenie warunków drogowych.

– Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala – informuje kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. – Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący był trzeźwy. Policjanci na miejscu wykonali oględziny pojazdu oraz oględziny miejsca zdarzenia. Zatrzymali również dowody rejestracyjne pojazdu – dodaje policjantka.

Apel policji o rozwagę na drogach

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i rozwagę. Prędkość powinna być zawsze dostosowana nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do panujących warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni. Szczególnie w godzinach porannych, przy zmiennej pogodzie i ograniczonej widoczności, nawet niewielkie przekroczenie bezpiecznej prędkości może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i poważnych konsekwencji.Jak udzielać pierwszej pomocy? Pisaliśmy o tym tutaj.