W autobusie tylko kierowca, pasażer i... coś, co zainteresowało celników!

2025-11-27

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego z oddziału w Bezledach dokonali niedawno zdumiewającego odkrycia,. Podczas rutynowej kontroli, celnicy skierowali do szczegółowego sprawdzenia autokar na polskich numerach rejestracyjnych. To, co początkowo wydawało się zwykłym przejazdem, szybko przerodziło się w kilkunastogodzinną operację, która ujawniła niezwykle pomysłową, ale nielegalną działalność. W pojeździe znajdował się jedynie kierowca i jeden pasażer, jednak obecność dwóch psów służbowych – Moli i Sky – szybko wskazała na coś więcej niż tylko standardowy transport.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno Skarbowego z oddziału w Bezledach skierowali do kontroli szczegółowej autokar na polskich numerach rejestracyjnych. W pojeździe byli tylko kierowca, pasażer i... coś jeszcze.

Funkcjonariusze odnaleźli całe pakiety papierosów. Ujawnili oni starannie przygotowaną, wielowarstwową skrytkę w podłodze autokaru, ukrytą pod wykładziną i fabrycznym sejfem, zabezpieczoną mechanicznie ryglem, śrubami oraz dodatkowymi osłonami. W jej wnętrzu znajdowało się 18,9 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kontrolę prowadzono z udziałem dwóch psów służbowych Moli oraz Sky, a ze względu na skomplikowaną konstrukcję skrytki, działania trwały kilkanaście godzin. Do próby przemytu przyznał się kierowca, wobec którego wszczęto sprawę karno-skarbową. Autokar został zabezpieczony jako dowód w postępowaniu. Uszczuplenia budżetu państwa oszacowano na ponad 28 tysięcy złotych.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

