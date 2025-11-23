Szczegóły wypadku w Szwarcenowie. Pięć osób poszkodowanych

Do wypadku doszło w niedzielę (23 listopada). Kierujący samochodem osobowym marki Mitsubishi, z nieznanych przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W samochodzie znajdowało się pięć osób. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanym. Obok miejsca wypadku wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Najciężej ranna pasażerka auta została przetransportowana helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala” – informują policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego.

Na miejscu zdarzenia pracują liczne zastępy straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ich działania koncentrują się na zabezpieczeniu i udzieleniu pomocy poszkodowanym oraz ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu po wypadku w Szwarcenowie

W związku z wypadkiem droga w Szwarcenowie jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras oraz zachowanie ostrożności. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin, ze względu na prowadzone czynności dochodzeniowe oraz usuwanie uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia.

Policja apeluje o ostrożność. Trudne warunki na drogach

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Przypomina o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o unikaniu brawury i ryzykowanych manewrów. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego uczestnika ruchu.