Wypadek pod Iławą. Mitsubishi roztrzaskało się na drzewie! Pięć osób rannych, w tym jedna ciężko

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-11-23 13:27

W Szwarcenowie (pow. nowomiejski) doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Mitsubishi z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia ranne zostały wszystkie osoby podróżujące pojazdem. Najciężej poszkodowaną pasażerkę przetransportowano helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga jest całkowicie zablokowana.

Szczegóły wypadku w Szwarcenowie. Pięć osób poszkodowanych

Do wypadku doszło w niedzielę (23 listopada). Kierujący samochodem osobowym marki Mitsubishi, z nieznanych przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. W samochodzie znajdowało się pięć osób. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanym. Obok miejsca wypadku wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

„Najciężej ranna pasażerka auta została przetransportowana helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala” – informują policjanci z Nowego Miasta Lubawskiego.

Na miejscu zdarzenia pracują liczne zastępy straży pożarnej, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ich działania koncentrują się na zabezpieczeniu i udzieleniu pomocy poszkodowanym oraz ustaleniu przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia w ruchu po wypadku w Szwarcenowie

W związku z wypadkiem droga w Szwarcenowie jest całkowicie zablokowana. Policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras oraz zachowanie ostrożności. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin, ze względu na prowadzone czynności dochodzeniowe oraz usuwanie uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia.

Wypadek w Szwarcenowie
7 zdjęć

Polecany artykuł:

Wypadek na trasie pod Oleckiem! 32-latka w szpitalu, droga zablokowana

Policja apeluje o ostrożność. Trudne warunki na drogach

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Przypomina o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dostosowywaniu prędkości do warunków panujących na drodze oraz o unikaniu brawury i ryzykowanych manewrów. Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego uczestnika ruchu.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARMIA