Chevrolet wjechał w drzewo, trzy osoby poszkodowane. Śmigłowiec LPR na miejscu

Niebezpiecznie na drogach Warmii i Mazur

We wtorek (18 listopada) około godz. 9 w miejscowości Strubno w powiecie braniewskim doszło do wypadku drogowego. Kierujący chevroletem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Autem podróżowały łącznie trzy osoby, które odniosły obrażenia. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Olsztyna. Po wypadku droga powiatowa została zablokowana.

Wtorkowy poranek w woj. warmińsko-mazurskim obfituje w groźne zdarzenia na drogach. Na krajowej „szesnastce” w powiecie mrągowskim wywróciła się cysterna. Z kolei w powiecie bartoszyckim 20-latka kierująca busem wjechała do rowu. Młoda kobieta i jej dwóch pasażerów z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala.

We wtorek (18 listopada) drogi w woj. warmińsko-mazurskim są śliskie z powodu niskiej temperatury. Warto zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do warunków atmosferycznych.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

