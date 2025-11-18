Cysterna zablokowała drogą krajową. Utrudnienia potrwają wiele godzin!

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-11-18 10:22

Poważne utrudnienia na krajowej „szesnastce”, niedaleko Mrągowa (woj. warmińsko-mazurskie). We wtorek (18 listopada) rano w pobliżu miejscowości Kosewo przewróciła się cysterna, blokując drogę. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Groźny wypadek na krajowej „szesnastce”. Cysterna blokuje drogę, są utrudnienia

We wtorek (18 listopada) po godz. 8 mrągowscy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu na krajowej „szesnastce” w okolicy miejscowości Kosewo. Jak informuje podkom. Paulina Karo z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, przewróciła się cysterna, droga jest zablokowana.

Utrudnienia na krajowej „szesnastce” – jak długo potrwają?

Droga będzie zablokowana przez 4-5 godzin do czasu przepompownia oleju napędowego oraz usunięcia pojazdu z drogi. Służby pracują na miejscu. Mrągowscy policjanci proszą o omijanie tego odcinka i zachowanie ostrożności. Zalecane są objazdy z Mrągowa w kierunku Mikołajek przez Piecki oraz z Mikołajek w kierunku Mrągowa przez Kosewo Górne.

Objazdy i zalecenia dla kierowców

Cysterna wywróciła się na zakręcie, więc nie ma możliwości jej objechania. - Spod zaworów cysterny nieznacznie kapie paliwo. Szczęście w nieszczęściu, że nie doszło do większego rozszczelnienia. Ale i tak paliwo trzeba będzie przepompować, co musi potrwać – dodała w rozmowie z PAP rzeczniczka mrągowskiej policji.

Przyczyny wypadku cysterny pod Mrągowem

Kierowca cysterny był trzeźwy. Relacjonował, że złapał pobocze, ponieważ auto osobowe jadące z przeciwka ścinało zakręt i chciał uniknąć zderzenia. Policjanci sprawdzą, czy tak rzeczywiście było.

