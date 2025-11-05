Ciężarówka płonęła jak pochodnia! Droga była zablokowana

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-05 9:06

Chwile grozy w gminie Wilczęta (woj. warmińsko-mazurskie). Na drodze powiatowej Stare Siedlisko – Kurowo Braniewskie zapaliło się ciężarowe volvo. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak niezbędna była interwencja strażaków. Droga w miejscu pożaru była zablokowana.

Super Express Google News

Pożar ciężarówki na drodze. Volvo stanęło w płomieniach, nikt nie zginął

We wtorek (4 listopada) kilka minut po godz. 17 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze pojazdu ciężarowego. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej Stare Siedlisko – Kurowo Braniewskie. Pożar ciężarówki volvo prawdopodobnie był następstwem zwarcia instalacji elektrycznej.

Działania gaśnicze na miejscu prowadzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, których wspierali strażacy ochotnicy z jednostek OSP Stare Siedlisko i OSP Wilczęta.

Na czas prowadzenia działań ruch na drodze został zablokowany. W chwili dojazdu jednostek straży pożarnej ogień obejmował kabinę samochodu ciężarowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru. Działania strażaków zabezpieczali funkcjonariusze policji, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

CZYTAJ TEŻ: Młody kierowca bmw śmiertelnie potrącił pieszego. Dramat na krajowej "szesnastce"

Źródło: KP PSP Braniewo / KPP Braniewo

Polecany artykuł:

Chwile grozy na drodze krajowej. Wtargnęły na jezdnię, kierowca wjechał w drzew…
Sonda
Wiesz co robić w przypadku pożaru?
Strażacy walczyli z pożarem śmieciarki. Tego nie było w scenariuszu ćwiczeń!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
STRAŻ POŻARNA