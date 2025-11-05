Ciężarówka płonęła jak pochodnia! Droga była zablokowana

Pożar ciężarówki na drodze. Volvo stanęło w płomieniach, nikt nie zginął

We wtorek (4 listopada) kilka minut po godz. 17 braniewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze pojazdu ciężarowego. Do zdarzenia doszło na drodze powiatowej Stare Siedlisko – Kurowo Braniewskie. Pożar ciężarówki volvo prawdopodobnie był następstwem zwarcia instalacji elektrycznej.

Działania gaśnicze na miejscu prowadzili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, których wspierali strażacy ochotnicy z jednostek OSP Stare Siedlisko i OSP Wilczęta.

Na czas prowadzenia działań ruch na drodze został zablokowany. W chwili dojazdu jednostek straży pożarnej ogień obejmował kabinę samochodu ciężarowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru. Działania strażaków zabezpieczali funkcjonariusze policji, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Źródło: KP PSP Braniewo / KPP Braniewo

