Młody kierowca bmw śmiertelnie potrącił pieszego. Dramat na krajowej "szesnastce"

Tragedia w Talusach. 18-letni kierowca bmw potrącił pieszego na pasach. 71-latek nie żyje

- Do zdarzenia doszło w piątek (31 października) wieczorem w miejscowości Talusy, w gminie Ełk, na drodze krajowej nr 16. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca osobowego bmw potrącił na przejściu dla pieszych 71-latka – mówi asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Niestety, pieszy nie przeżył tego zdarzenia. Ciało zabezpieczone zostało do sekcji. Kierowca był trzeźwy, został zatrzymany przez policję. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Źródło: KPP w Ełku

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

