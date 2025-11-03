Młody kierowca bmw śmiertelnie potrącił pieszego. Dramat na krajowej "szesnastce"

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-03 11:50

Tragedia na krajowej „szesnastce” w miejscowości Talusy (woj. warmińsko-mazurskie). 18-letni kierowca osobowego bmw potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Niestety, 71-latek nie przeżył. Nastolatek był trzeźwy, został zatrzymany przez policjantów, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Policja / Zdjęcie poglądowe

i

Autor: Pixabay.com Policja / Zdjęcie poglądowe
Super Express Google News

Tragedia w Talusach. 18-letni kierowca bmw potrącił pieszego na pasach. 71-latek nie żyje

- Do zdarzenia doszło w piątek (31 października) wieczorem w miejscowości Talusy, w gminie Ełk, na drodze krajowej nr 16. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-letni kierowca osobowego bmw potrącił na przejściu dla pieszych 71-latka – mówi asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Niestety, pieszy nie przeżył tego zdarzenia. Ciało zabezpieczone zostało do sekcji. Kierowca był trzeźwy, został zatrzymany przez policję. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

CZYTAJ TEŻ: Tragedia na przejściu dla pieszych. Kierowca mercedesa potrącił kobietę. Zmarła w szpitalu

Źródło: KPP w Ełku

Polecany artykuł:

Tragedia na drodze. Pieszy popełnił błąd i zginął pod kołami nissana

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda
Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie?

Polecany artykuł:

Rowerzysta wylądował na masce i dostał mandat. Ekspert podważa decyzję policjan…
Potrącenie 84-latki na pasach w Zamościu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
POLICJA EŁK
DROGA KRAJOWA